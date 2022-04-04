Bankadan maaş çekilmesi yeterli, geri ödemesi yok! Nakit para lazım diyen SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1650 TL ödeme veriliyor,

Pamdemi süreci pek çok emekliyi ekonomik olarak etkiledi. Özelliklede emeklilik maaşlarına biraz destek; emekliler amacıyla iyi oluyor. Bankalar pandemi süreçlerinde değişik kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyaların pek çoğunda da emeklilik maaşları bulunuyor. Günümüzde pek çok banka emeklilik maaşlarını taşıyanlara en az 1650 TL nakit ödemesi yapmaktadır. Bankların sundukları promosyon kampanyası pek çok emeklinin ilgisini çekmiş bulunmaktadır.