Bankadan maaş çekilmesi yeterli, geri ödemesi yok! Nakit para lazım diyen SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 1650 TL ödeme veriliyor,

Pamdemi süreci pek çok emekliyi ekonomik olarak etkiledi. Özelliklede emeklilik maaşlarına biraz destek; emekliler amacıyla iyi oluyor. Bankalar pandemi süreçlerinde değişik kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyaların pek çoğunda da emeklilik maaşları bulunuyor. Günümüzde pek çok banka emeklilik maaşlarını taşıyanlara en az 1650 TL nakit ödemesi yapmaktadır. Bankların sundukları promosyon kampanyası pek çok emeklinin ilgisini çekmiş bulunmaktadır.
Emekliye Banka Promosyonları
Günümüzde pandemi sürecinde emeklilerin dertlerine bankalar promosyon kampanyaları ile derman oluyor. Bankalar amacıyla emekli maaş müşteri daimidir. Bu yüzden de emekli maaş müşteri kazanmak bankalar amacıyla olabildiğince üstünlük sağlamaktadır. Bankalarda promosyon kampanyası ile emeklileri etkilemektedir. Böylece emeklilerin bütçelerine olumlu bir katkı da gündeme gelmektedir.
Günümüzde bankalar promosyon emekli kampanyalarını emeklilerin maaş miktarlarına göre ayarlamaktadır. Ancak en az olan 1650 TL promosyon miktarı dahi pek çok emekliyi yakından etkilemiştir. Peki, emekliye özel banka promosyonlarından yararlanmak amacıyla rastgele bir şart var mıdır? İşte bu soruya dair merak edilenlerin tamamı!