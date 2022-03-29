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    • SGK
    • 30.03.2022 08:46
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    • 30.03.2022 08:46
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    Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Az evvel detaylar belli oldu! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alakalı mevzuatlar kapsamında tespit edilen şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar amacıyla yatırdıkları primler nispetinde ödeme yapıyor. Genellikle prim gününü doldurmayan fakat emeklilik amacıyla yaş şartını gerçekleştiren vatandaşlar dilerse çalışmayı bırakarak emeklilik ile alakalı vazgeçip toplu ödeme alabilecekler. Sigortalının kendisi bizzat müracaatını yaparak SGK prim iadesinden yararlanabileceği gibi vatandaşın vefatı ardından meşru mirasçıları doğrultusundan da bu hak talep edilebilmektedir.

    takvim.com.tr
    Başvuranlar SGK’dan toplu ödeme alıyor!

    Emekli olmak amacıyla tespit edilen şartları sağlayamayan vatandaşlar, çalıştıkları vakit ve ödedikleri prim miktarına göre bu paraları iade alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplu ödeme olarak gerçekleştirdiği bu primler amacıyla emekli olamayan vatandaşlara destek sağlıyor. Emeklilik amacıyla yaş şartını sağlamasına karşın primleri yetmeyen vatandaşlar bu haktan yararlanabilecekler. İşte SGK prim iadesi şartları ve detayları…

    SGK Prim İadesi Nedir, Kimler Alabilir?

    SGK prim iadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu içeriğinde 4/B ve 4/C (eski adıyla SSK, Bağ Kur) kapsamında sigorta primleri ödenmiş vatandaşlara, yatan prim civarlarına göre oluşturulan bir ödeme türüdür. Kanunlarda emeklilik amacıyla tespit edilen yaş şartını sağlamasına karşın emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşların, SGK'ya ödedikleri primleri geri alması bu program ile olası duruma getirilmiştir.

    Prim iadesi yalnızca SSK ve Bağ Kur'lular amacıyla değil aynı vakitte devlet memurları (4/C - Emekli Sandığı) içerisinde değişik işlem ve şartlar ile uygulanabilir. Kesenek iadesi şeklinde oluşturulan bu yöntem, emeklilik hakkı elde edemeyenlerin SGK'dan toplu para iadesi almasını sağlamaktadır. Sigortalı birey direkt olarak kendisi yararlanabileceği gibi bu haktan meşru mirasçıları da vatandaşın vefatından sonra yararlanabilir.

        SGK Prim İadesi Alma Şartları

        SGK'dan prim iadesi alabilmek amacıyla alakalı yasalarla çoğu değişik koşul ileri sürülmüştür. Bu koşulları sağlamayan vatandaşların prim iadesine başvurması olası değildir. Buna göre SGK prim iadesi alabilmek amacıyla gereken koşullar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

        · SSK (4/a), Bağ Kur (4/b) sigorta kollarından birisinde aktif olarak çalışmamak.
        · Emeklilik amacıyla lüzumlu yaş, prim ödemesi ve sigortalılık zamanı koşullarından en az 2'sinin karşılanması.
        · Erkeklerde 25, kadınlarda 20 senelik hizmet zamanının doldurulması.
        · GSS; doğum, askerli ve yurt dışı borçlanmaları amacıyla prim iadesi yapılamaz.


        SGK Prim İadesi Başvurusu

        SGK prim iadesi hesaplama işlemlerinin yapılması için başvuru şartlarını taşıyanların SGK il/ilçe müdürlüklerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e – Devlet üzerinden vatandaşların bu haktan yararlanmak için başvurularını; ''Sosyal Güvenlik Kurumu Toptan Ödeme Talebi'' sayfası üzerinden gerçekleştirmeleri de mümkündür.

        Prim iadesi almak isteyenlerin kanunda belirlene şartları taşımaları gerekir. Sigortalının emekli olmadan önce vefatına ilişkin de yasal hak sahipleri tarafından prim iadesi talebi oluşturulması mümkündür. Prim iadesi alındıktan sonra kişilerin yeniden emeklilik sitemine dahil olması da belirli şartlara bağlanmıştır.
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        Haberler SGK Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Az evvel detaylar belli oldu! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!
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