🏧SSK-SGK ve Bağkur'luya karşılıksız 5 bin 250 lira ödeniyor! Bir taşla iki fırsatı birden vurun! ATM'ye gidip süre dolmadan anında çekebilirsiniz!
Emekliler için kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Sorgulamadan emeklilere 2.750 -5.000 TL veriliyor bu haber büyük bir keyif yarattı! Günümüzde çoğu vatandaş parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. Bankaların emekliler için uyguladığı promosyonlarla ekstradan gelir kaynağı sağlanıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Ancak çeşitli bankaların ödeme miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte merak edilenler!
29.03.2022 11:42 - Son Güncelleme: 29.03.2022 11:42
3 yıl maaşını belirli bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere bankalar 600 liradan 5.000 liraya kadar promosyon ödüyor. Maaşı yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ancak ödemelerin miktarı ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar dikkat çekmeye devam ediyor. Haberimizden banka banka promosyon miktarlarını inceleyebilirsiniz...