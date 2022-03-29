💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişinin emekli olması için bazı şartlar sunuyor, sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş gibi durumların tamamlanmış olması bu noktada büyük önem taşıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar malulen emeklilik hakkında da bilgi edinmek ve hangi durumlarda malul aylığını bağlandığını öğrenmek istiyor. 22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor ve 12-24 ay arasında bağlanıyor. 2 sene maaş imkanı için başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Malulen emekliliğe dair detayları içeriğimizden inceleyebilirsiniz.
29.03.2022 22:19 - Son Güncelleme: 29.03.2022 22:19
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışamayacak halde olan sigortalılara malûl aylığı, engelli aylığı ve iş göremezlik geliri gibi ekonomik imkanlar tanıyor ve bunlar için belli başlı şartların karşılanmış olması önem taşıyor. Hastalık çeşidine göre değişmekle birlikte 12 ay ile 24 ay arasında malûl aylığı bağlıyor. Çalıştığı kurum ya da iş yerinde iş kazası yaşamış ya da meslek hastalığına yakalanan kişilere, çalışamadığı günler için ödeme alıyor. 22 bin TL ödeme alabilmek için ayrıntıların neler olduğu da merak ediliyor. İşte konuya dair tüm detaylar!