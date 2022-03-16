🔎Kaç yıl erken emeklilik var? 2022 EYT emeklilik modelinde kimler hemen emekli edilecek? 1. grupta yer alacakların...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 senesinde de gündemden düşmeyecek gibi! 2022 senesinin EYT haberleri bağlamında dönüm yılı olduğuna dair yorumlara sık sık rastlamakta mümkün! Üstelik 2022 senesinde EYT sisteminde iyileştirmelerin uygulanacağı da konuşuluyor! İşte 2022 senesinde uygulanacağı fikir edinilen planlamaya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
Yapılacak olan düzenlemede bir kısım EYT'linin beklediğini alabileceği konuşulurken düzenlemenin herkesi kapsayıp kapsamayacağı da mühim bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan son günlerde oluşturulan değerlendirmelere göre bu düzenlemenin herkesi kapsayacağı mümkünlüğü daha düşük bir ihtimal olacağa benziyor!
Muhammet Emin Akbaşoğlu EYK Hakkında Konuşmuştu!
Son günlerde EYT sisteminde bazı düzenlemelerin yapılacağına dair süregelen bir kanı hakim! Yapılacak düzenlemede bir kısım EYT'liyi kapsayacağı ifade edilirken Muhammet Emin Akbaşoğlu, mevzuya dair mühim açıklamalarda bulundu!
AK Parti Grup Başkanvekili görevinde yer alan Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT konusu ile ilgili bildirimde bulundur. 2022 senesinde EYT amacıyla bir çalışma yapılacağını ifade eden Akbaşoğlu; bir haber programına telefon vasıtasıyla katılım gösterdi.