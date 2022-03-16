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    • SGK
    • 16.03.2022 09:44
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    • 16.03.2022 09:55
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    🔎Kaç yıl erken emeklilik var? 2022 EYT emeklilik modelinde kimler hemen emekli edilecek? 1. grupta yer alacakların...

    Emeklilik yaşı beklediğinizden daha düşük olabilir! Emeklilik sisteminde yapılması plan edilen farklılık gerçekleşirse Emeklilikte Yaşa Takılanlar beklediklerini alabilir! Emeklilikte Yaşa Takılanların 2022 senesinden çok umutlu oldukları biliniyor. 2021 yılından çok mücadele eden EYT'liler 2022 yılında istediklerini alabilecek mi? 2021 yılının sonuna dair bir düzenlemenin yapılacağına dair haberlerin sayısında ciddi oranda bir artış yaşanmıştı. 2021 senesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar umutlarını 2022 senesine taşımıştı.

    takvim.com.tr
    🔎2022 EYT’de kimler hemen emekli edilecek? 1. grupta...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2022 senesinde de gündemden düşmeyecek gibi! 2022 senesinin EYT haberleri bağlamında dönüm yılı olduğuna dair yorumlara sık sık rastlamakta mümkün! Üstelik 2022 senesinde EYT sisteminde iyileştirmelerin uygulanacağı da konuşuluyor! İşte 2022 senesinde uygulanacağı fikir edinilen planlamaya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

    Yapılacak olan düzenlemede bir kısım EYT'linin beklediğini alabileceği konuşulurken düzenlemenin herkesi kapsayıp kapsamayacağı da mühim bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan son günlerde oluşturulan değerlendirmelere göre bu düzenlemenin herkesi kapsayacağı mümkünlüğü daha düşük bir ihtimal olacağa benziyor!

    Muhammet Emin Akbaşoğlu EYK Hakkında Konuşmuştu!

    Son günlerde EYT sisteminde bazı düzenlemelerin yapılacağına dair süregelen bir kanı hakim! Yapılacak düzenlemede bir kısım EYT'liyi kapsayacağı ifade edilirken Muhammet Emin Akbaşoğlu, mevzuya dair mühim açıklamalarda bulundu!

    AK Parti Grup Başkanvekili görevinde yer alan Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT konusu ile ilgili bildirimde bulundur. 2022 senesinde EYT amacıyla bir çalışma yapılacağını ifade eden Akbaşoğlu; bir haber programına telefon vasıtasıyla katılım gösterdi.

        Muhammet Emin Akbaşoğlu; Bir Çalışma Yapılacak!

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla 2022 senesinde kesinlikle bir çalışmanın yapılacağını ifade eden Muhammet Emin Akbaşoğlu; bu konunun

        Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme yaklaştığını ifade etti. Bakan Vedat Bilgin'in mevzuya dair açıklamalarda bulunduğunu da bildiren Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanın da toplumu ilgilendiren bu konularda duyarsız olmadığını ifade etti.

        EYT'liler işe giriş tarihlerine göre emekli olacaklar! Şimdilik bu düzenlemenin ayrıntılarına dair verilere ulaşılmazken, burada sınır pirim gün adedinin ne kadar olacağı ve yaş sınırının ne kadarda sabit kalacağı da mühim bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor!
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        Haberler SGK 🔎Kaç yıl erken emeklilik var? 2022 EYT emeklilik modelinde kimler hemen emekli edilecek? 1. grupta yer alacakların...
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