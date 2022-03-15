Erken emeklilik şartları neler? 💸Nasıl erken emekli olunur? 📢Bunları yapan tarihi öne çekiyor! Doğum, askerlik, staj, yurtdışı… İşte o formüller!

Emeklik tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu kurallarını merak ediyor ve gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Bunları yapan emeklilik tarihini öne çekebiliyor, en çok kullanılanlar arasında doğum ve askerlik borçlanması yer alıyor. Peki staj süreleri emekliliğe eklenebiliyor mu? Peki Erken emeklilik şartları neler? Nasıl erken emekli olunur? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren konuyla ilgili tüm detaylar ve formüller haberimizin içeriğinde yer alıyor.