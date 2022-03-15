Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK'ya hemen başvurunuzu yapın!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emeklilik konusunda birçok farklı uygulama yer alıyor. Bu uygulamalar arasında hizmet borçlanması ise birçok sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini sağlayan bu yöntem ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 yıla kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay
15.03.2022 10:41 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:41
Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması sayesinde sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları sağlayan bazı kişiler için 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!
👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?
SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.