Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması sayesinde sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları sağlayan bazı kişiler için 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!