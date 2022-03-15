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Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK'ya hemen başvurunuzu yapın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emeklilik konusunda birçok farklı uygulama yer alıyor. Bu uygulamalar arasında hizmet borçlanması ise birçok sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini sağlayan bu yöntem ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 yıla kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay

takvim.com.tr
15.03.2022 10:41 - Son Güncelleme: 15.03.2022 10:41
Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması sayesinde sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları sağlayan bazı kişiler için 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!

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Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

👉Hizmet Borçlanması ile Erken Emeklilik!

Askerlik görevini sigortalı olarak çalışmadan evvel yapanlar prim günü eksik olmadığı halde borçlanma yoluna giderek emekliliğe hak kazanabiliyor.

Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

Sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadın sigortalılar için veya farklı durumlara ilişkin hizmet borçlanmaları da sigortalıların borçlanma yaparak erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlamaktadır.

Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

Çalışırken doğum veya askerlik borçlanması gibi uygulamalara başvurmak maliyetlerin de düşürülmesini saplıyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri primleri gelir vergisine esas kazançlarından da düşülüyor.

Emekliliğinizi öne çekin! Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın!

👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.

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