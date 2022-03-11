📅Çözüm MAYIS 2022! ⚠ EYT meselesi Meclis gündemine sunuluyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak uyandıran açıklama: 55 yaşında...
Emekliler başta olmak üzere birçok kesimden çalışan için 2022 yılı çözüm yılı olmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge konusunda atılan yeni adımlar sonucu önümüzdeki aylarda 3600 ek gösterge meselesinin çözüleceği aktarıldı. Sırada ise herkesin merakla beklediği EYT meselesi yer alıyor. EYT'nin çözümünde ise yeni detaylar ve formüller kamuoyu gündeminde ilk sırada yerini almaya devam ediyor. Peki 2022 yılında EYT çıkacak mı, EYT'de son durum ne? İşte detaylar...
11.03.2022 15:03 - Son Güncelleme: 11.03.2022 15:03
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemde yerini almaya devam ediyor. 2022 yılında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünen pek çok vatandaş, EYT kapsamında yaşanan mağduriyetin en kısa sürede çözülmesi için taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor.
Gözünü EYT çalışmalarına çeviren birçok kişi ise EYT çalışmalarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.