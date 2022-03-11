📅Çözüm MAYIS 2022! ⚠ EYT meselesi Meclis gündemine sunuluyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak uyandıran açıklama: 55 yaşında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemde yerini almaya devam ediyor. 2022 yılında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünen pek çok vatandaş, EYT kapsamında yaşanan mağduriyetin en kısa sürede çözülmesi için taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor.