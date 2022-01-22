Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı! Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı...

Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının sonrasında bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekliler amacıyla ek şart olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlar amacıyla kesenin ağzını açtı. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. İşte emekliye ödenecek promosyon ile alakalı bütün detaylar...