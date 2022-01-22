Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı! Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı...

Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının sonrasında bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekliler amacıyla ek şart olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlar amacıyla kesenin ağzını açtı. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. İşte emekliye ödenecek promosyon ile alakalı bütün detaylar...
Garanti BBVA
Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor.
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Akbank
Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü amacıyla ise 2.500 TL promosyon ödeniyor.
İş Bankası
Kampanya kapsamında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları amacıyla ücret ödemiyor.
Halkbank
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleşiyor