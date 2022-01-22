Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı... Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı!

Bankaların emeklilere yönelik sunmuş olduğu promosyon hizmetlerine ilgi bir hayli yoğun. BDDK bağlamında yürürlüğe sokulan promosyon programı ardından bankalar bütün emekliler için yüksek oranda promosyon fırsatları sunmaya başladı. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit gereksinimlerini karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de bedava yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 3 sene boyunca maaşını taşıyanlara tavsiye edilen promosyon ücretlerini sayfamızda verdik.