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    • SGK
    • 23.01.2022 10:09
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    • 23.01.2022 11:10
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    Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı... Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı!

    Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının sonrasında bankalar, promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekliler amacıyla ek şart olmadan bazıları maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartı ile promosyon imkânı sunuyor. Bankalar emekli maaşını taşıyanlar amacıyla kesenin ağzını açtı. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. İşte emekliye ödenecek promosyon ile alakalı bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL hesaba yatıyor! Son gün uyarısı...

    Bankaların emeklilere yönelik sunmuş olduğu promosyon hizmetlerine ilgi bir hayli yoğun. BDDK bağlamında yürürlüğe sokulan promosyon programı ardından bankalar bütün emekliler için yüksek oranda promosyon fırsatları sunmaya başladı. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit gereksinimlerini karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de bedava yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 3 sene boyunca maaşını taşıyanlara tavsiye edilen promosyon ücretlerini sayfamızda verdik.

    Garanti BBVA

    Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Akbank

    Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü amacıyla ise 2.500 TL promosyon ödeniyor.

    İş Bankası

    Kampanya kapsamında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları amacıyla ücret ödemiyor.

    Halkbank

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleşiyor

        Ziraat Bankası

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.Vakıfbank: 1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.

        ING

        Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ilaveten 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Sonuç olarak emekliler toplamda 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

        QNB Finansbank

        Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere başka banka ATM'lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi faydalar sağlıyor.

        Şekerbank

        Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları halinde 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.

        Denizbank

        Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üzerindekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor.

        TEB

        Emekli maaşını 36 ay zamanınca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları amacıyla 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit mükafat kazanabiliyor.

            Yapı Kredi

            Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından ek bir şart yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
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            Haberler SGK Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı... Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı!
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