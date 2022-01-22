Emekli maaşına ek olarak 2.750 TL! Son gün uyarısı... Milyonları ilgilendiriyor! Peş peşe açıklama yapıldı!

Bankaların emeklilere yönelik sunmuş olduğu promosyon hizmetlerine ilgi bir hayli yoğun. BDDK bağlamında yürürlüğe sokulan promosyon programı ardından bankalar bütün emekliler için yüksek oranda promosyon fırsatları sunmaya başladı. Bankalar emekli maaşını taşıyanlara sıfır faizle nakit gereksinimlerini karşılama vaadinde bulunurken, EFT ve havale işlemlerini de bedava yapacaklarını ilan ediyor. Promosyonu 3 bin TL'ye çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 TL ödeyen de... Bankaların kampanyaları 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 3 sene boyunca maaşını taşıyanlara tavsiye edilen promosyon ücretlerini sayfamızda verdik.
Garanti BBVA
Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor.
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Akbank
Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü amacıyla ise 2.500 TL promosyon ödeniyor.
İş Bankası
Kampanya kapsamında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları amacıyla ücret ödemiyor.
Halkbank
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleşiyor