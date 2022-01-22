4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun! 1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi!

1800 prim gün ile emekli olmak isteyenler bağlamında SGK'nın yönetmeliği bulunuyor. SGK 2022 mevzuatında yaş koşulu olmadan 47, 48, 49, 50, 51 emekli olmak amacıyla hangi şartlar gerekiyor? Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor. Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak.
47, 48, 49, 50 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN
Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor.
HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİYOR?
Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis, tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.
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