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    • SGK
    • 23.01.2022 10:14
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    • 23.01.2022 11:05
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    4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun! 1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan çalışan bayan ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olmak isteyenler bağlamında detayları derledik.

    takvim.com.tr
    1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi!

    1800 prim gün ile emekli olmak isteyenler bağlamında SGK'nın yönetmeliği bulunuyor. SGK 2022 mevzuatında yaş koşulu olmadan 47, 48, 49, 50, 51 emekli olmak amacıyla hangi şartlar gerekiyor? Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor. Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak.

    47, 48, 49, 50 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN

    Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor.

    HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİYOR?

    Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis, tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.

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        YAŞ ŞARTI OLMADAN 1800 PRİMLE EMEKLİ OLMAK İÇİN

        Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.

        Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor. Çalışanların sağlıklarını güvenliğini sağlamak amacıyla kurum malulen emeklilik sağlıyor. Malulen emeklilik çalışmaya başladıktan sonra meydana çıkan hastalıkların, vatandaşın çalışma gücünde kayba sebep olduğu hallerde uygulanıyor.

        1800 GÜN VE 10 YIL YETERLİ YAŞ ŞARTI YOK

        Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak. Çalışma hayatında yer almış ve 1800 gün prim ödemiş ve 10 senelik hizmet sürecini tamamlamış olanlar sağlık bozukluğu yaşadıklarında erken emekli olabilecekler.

        EN ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK

        1999 senesi ve evvel ilk işe giriş yapanlar amacıyla emeklilik yaş hesabı doğum tarihi, ilk başlangıç günü, prim ödemesi ve sigortalılık gün hesabına göre yapılır. 1999 senesi evvel işe girenler amacıyla 49 yaşından sonra emeklilik olası fakat burada vatandaşın çalışma koşulları göz önünde bulundurulacak. Hem de bu şartlar herkes amacıyla değişik olacak. 1999 evvel işe girenler bağlamında ise 3600 günden emeklilik mevcut.

        TEK TIKLA EMEKLİLİK YAŞINI ÖĞRENİN

        E-Devlet kanalı yada SGK'nın resmi sitesinden kendinize ait verileri girerek kaç yaşında emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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        Haberler SGK 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun! 1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi!
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