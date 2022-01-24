Milyonları ilgilendiriyor! Sigortası düşük ücretten veya eksik yatırılan işçi işten ayrılıp tazminat alabilir mi?

Kamu çalışanları yıllık izni parça parça alabilir mi?

Yıllık izinlerin tek parça halinde kullanılması esas olsa da tarafların karşılıklı anlaşması ile bölünerek kullanılabilir. Kamu çalışanlarının da yıllık iznini en az ya da çok kaç gün kullanabileceğine ilişkin bir engelleyici hüküm bulunmuyor. Bu nedenle parçalar halinde kullanabilir.

21 gün izin hakkı nasıl kazanılır?

Aynı işverene bağlı çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanların (5 yıl dâhil), 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunuyor. Herhangi bir işçinin 20 günlük yıllık ücretli izin hakkı elde edebilmesi için; aynı işverene bağlı çalışma süresinin 6 yıl olması gerekiyor.