Milyonları ilgilendiriyor! Sigortası düşük ücretten veya eksik yatırılan işçi işten ayrılıp tazminat alabilir mi?

Çalışanların, "ücreti, sigorta primi, hafta tatil ve yıllık izni" İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor. Sigorta primlerinin eksik yatırılması, ücretlerin tam ve vaktinde ödenmemesi durumunda çalışan iş akdini haklı olarak feshedebilir. Sigortası 30 günden az ve düşük kazanç üzerinden bildirilen işverenden kıdem tazminatını isteyebilir, işten ayrılma durumunda işsizlik sigortasından faydalanabilir. Emeklilik, askerlik nedeniyle işten ayrılan çalışan ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.
İşyerinde sigara içerek iş güvenliğini tehlikeye düşüren tazminatsız işten çıkarılabilir. Yargıtay kararlarına göre yazılı tebliğe karşın sigara içerek iş güvenliğini tehlikeye düşüren işçi tazminatsız işten çıkarılabilir. Sigortasız çalıştığını belgelerle kanıtlayanın çalışmaları tespit edildiğinde kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Sadece sigortalı olduğu sürelere ait değil, sigortasız çalıştığı süreler de dâhil tüm çalışma süresine ait olarak kıdem tazminatını alabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, çalışanın hafta tatilinin günü değişse de kullandırılması, yedi gün içinde kesintisiz 24 saat dinlendirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
Sigortası düşük ücretten veya eksik yatırılan işçi işten ayrılıp tazminat alabilir mi?
Sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük bildirilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek kıdem tazminatı isteyebilir. Ücretin yasal hükümler, sözleşme şartlarına uygun ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu gibi, işten ayrılan ihbar süresine de uymak zorunda değil. Yargıtay, sigortanın eksik yatmasını da haklı fesih sebebi sayıyor.