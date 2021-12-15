SGK SSK, Bağkur'lu yaş şartı olmadan emekli ediliyor! Şeker, göz bozuklukları, troid, fıtık... Listeye bak 10 yılda erken emekli ol! Yaşlılıkta rahat bir ekonomik yaşam sürmek isteyen çalışanlar nasıl emekli olunacağının yollarını arıyor. İstenilen bu hayata daha erken kavuşmanın hayalini kuran vatandaşlar SGK malulen emeklilik şartlarını araştırıyor. Çalışamayacak durumda bulunan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır. Peki, hangi hastalıklar malulen erken emekli olmak için geçerli sayılıyor? İşte detaylar...