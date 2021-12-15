SGK SSK, Bağkur'lu yaş şartı olmadan emekli ediliyor! Şeker, göz bozuklukları, troid, fıtık... Listeye bak 10 yılda erken emekli ol!
Erken emekli olmak herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı şartların yerine getirilmesi durumunda vatandaşlara erken emeklilik şansını sağlıyor. Sağlık sorunları, çalışma gücü kaybı yaşayanlar malulen emeklilik kapsamında emekli olup, genç yaşta emekli maaşı alabiliyorlar. SGK mevzuatlarında erken emeklilik hakkı sağlanan hastalıklar listesi bulunuyor. Ancak bu kısımda bazı şartlar bulunuyor. Malulen emekli olmak için başvuruda bulunan kişilerin sağlık sorunlarının işe başladıkran sonra ortaya çıkması gerekiyor. İşe girmeden önce oluşan sağlık sorunları erken emeklilik için kabul edilmiyor. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklar malulen erken emekli olmak için geçerli sayılıyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilenler haberimizde...
SGK SSK, Bağkur'lu yaş şartı olmadan emekli ediliyor! Şeker, göz bozuklukları, troid, fıtık... Listeye bak 10 yılda erken emekli ol! Yaşlılıkta rahat bir ekonomik yaşam sürmek isteyen çalışanlar nasıl emekli olunacağının yollarını arıyor. İstenilen bu hayata daha erken kavuşmanın hayalini kuran vatandaşlar SGK malulen emeklilik şartlarını araştırıyor. Çalışamayacak durumda bulunan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır. Peki, hangi hastalıklar malulen erken emekli olmak için geçerli sayılıyor? İşte detaylar...
MALULEN EMEKLİLİĞE ESAS HASTALIKLAR
SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji, göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.
Yukarıda saydığımız hastalıklarından birine veya bir kaçına yakalanmış olup 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.