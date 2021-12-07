SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun! Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi!

İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE 48 YAŞINDA EMEKLİLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik yaş hesabında en esas faktör, SGK'ya yatırılan ilk primin ödendiği tarih. İlk ödeme tarihinin erken olması daha genç yaşta emeklilik hakkı sağlar. SGK'nın mevzuatına göre yapılan yaş hesabında 1999 senesi evveli avantajlı. Fakat tarihin daha erken olma talihi daha yüksek.

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Bir erkek çalışan ilk işe giriş tarihine dair "1965 doğumluyum. SSK başlangıcım 1981'de oldu. 4150 gün prim ödemem var. 550 gün askerlik yaptım." açıklamasında bulundu. Çalışan sorusunda askerlik borçlanması yapması halinde kaç yaşında emekli olma ihtimalini sordu.