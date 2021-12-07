SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun! Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi!

İlk işe giriş tarihi çok erken olan vatandaşlar 48 yaşında emeklilik hakkı elde etme durumlarını merak ediyorlar. Bu kapsamda bir çalışan Sosyal Emniyet Uzmanına kendi haline dair bir soru yöneltti. Emeklilik amacıyla prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor.
İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE 48 YAŞINDA EMEKLİLİK
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik yaş hesabında en esas faktör, SGK'ya yatırılan ilk primin ödendiği tarih. İlk ödeme tarihinin erken olması daha genç yaşta emeklilik hakkı sağlar. SGK'nın mevzuatına göre yapılan yaş hesabında 1999 senesi evveli avantajlı. Fakat tarihin daha erken olma talihi daha yüksek.
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Bir erkek çalışan ilk işe giriş tarihine dair "1965 doğumluyum. SSK başlangıcım 1981'de oldu. 4150 gün prim ödemem var. 550 gün askerlik yaptım." açıklamasında bulundu. Çalışan sorusunda askerlik borçlanması yapması halinde kaç yaşında emekli olma ihtimalini sordu.
SGK uzmanı Ekrem Sarısu çalışanın yaptığı açıklamasına ve sorusu amacıyla ilk olarak emeklilik yaş şartlarını açıkladı. Sarısu açıklamasında "İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak amacıyla 25 sene sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 375 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5075 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz." bilgilerini verdi.
Erken emeklilik amacıyla 1999 senesinden evvel işe girenler avantajlı. SGK prim ödemeleri 1999'dan sonra olanlar amacıyla ise erken emeklilik hesabı yeni mevzuata göre yapılıyor.