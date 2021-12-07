Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak! Ve sonunda netleşti!

Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Son olarak İş Bankası yaptığı bildirimde maaşını taşıyan müşterilerine 2 bin liraya kadar ekstra ücret vereceğini duyurdu. İşte bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...
İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 sene süresince İş Bankası vasıtasıyla alabilmek üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma olanağı sunuyor. Bankadan oluşturulan bildirime göre, SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini basit ve süratli gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
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8 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar amacıyla 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üstünde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.