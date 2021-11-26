Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 26.11.2021 12:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2021 12:04
    ABONE OL

    Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak!

    Emekli olan milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını hangi bankadan alacakları konusu ile ilgili çeşitli tetkik yapmaya devam ediyor. İş Bankası, bilhassa emekli vatandaşlarının dikkatini çekmek amacıyla resmi olarak oluşturulan bildirime göre maaşını İş bankasından alan emeklilere 2.000 TL promosyon ödemesi yatırılacağını ifade etti. İş Bankası’nın emekli vatandaşlar amacıyla hazırladığı emekli promosyon şartları… Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımları haberimizde verdik.

    takvim.com.tr
    Tarih verildi! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak!

    Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar doğrultusundan araştırma mevzusu olmaya devam ediyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri hususu ile ilgili Kamu ve Özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İlk promosyon ödemesini 1 Mart 2017 senesinde alan emekliler geride bıraktığımız üç senelik zamanın sonrasında tekrardan promosyon ücreti almaya hak kazandı.

    Emekli Maaşı Promosyon Detayları

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.

    Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan

    SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

    3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

        1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

        1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

        2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL
        ödeme yapılır.**

        Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

        Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

        Promosyon uygulamasından bağımsız olarak SGK emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyorsanız 31.12.2021 tarihine kadar aşağıdaki ayrıcalıklardan ek bir işlem yapmanıza gerek olmadan yararlanabilirsiniz.

        Maximum Kart ve ek kartları için yıllık ücret ödemezsiniz. Bu kartlar haricindeki kredi kartlarımızın güncel ücret bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

        İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesinden ücretsiz ve sınırsız olarak havale (İş Bankası hesapları arasındaki para transferi) gönderebilirsiniz.

        İşCep ve İnternet Şubesi'nden hafta içi mesai saatleri içerisinde İş Bankası hesaplarından diğer banka hesaplarına yapacağınız her ay ilk 3 para transferini (Türk Lirası) ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.

        Emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla alan müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyalarından yararlanabilirsiniz.

        Söz konusu ayrıcalıklar 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. İş Bankası, ayrıcalıkların süresini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Merkez Bankası’ndan flaş enflasyon mesajı
        Haberler SGK Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak!
            SON DAKİKA