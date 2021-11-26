EYT emeklilikte yaşa takılanlar için haber son dakika gelmezse... Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı!

Milyonlarca çalışan erken emekli olmak amacıyla her gün tetkik yapıyor. Bu anlamda EYT ile ilgili gelişmeler gündemin en üst noktasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan geçen vakitlerde oluşturulan bildirimde öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin olduğu ifade edilmişti. Yeni seneye az bir vakit kala EYT'de hangi formüllerin olacağı akıllarda yer almaya başladı. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla müjdeli haber gelmezse bu yöntemler daha çok önem kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar meclisten gelecek müjdeli bir haberi beklerken bütçe açığında yaşanan artış söz hususu meşru düzenlemeyi zora sokuyor.
EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden meydana gelen kısaltma olan EYT 1999 senesinde oluşturulan meşru planlama sonunda emekli olmak amacıyla aranılan prim gün adedi ve emeklilik sene zamanını doldurmasına karşın yaş engeline takıldığı amacıyla emekli olamayan kişileri kapsamaktadır.
8 Eylül 1999 tarihi ve evvel sigortalı olanlar EYT kapsamına girmektedir. EYT son dakika müjdesi gelirse 5 milyon 954 bin 225 bireyin emekli olması bekleniyor.
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EYT ÇIKMADAN EMEKLİLİK YAŞI NASIL DÜŞER, GERİ ÇEKİLİR?
EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;
YIPRANMA PAYI!
5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN 10 YILLIK SİGORTALILIK SÜRESİ YETİYOR
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.