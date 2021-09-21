Ev hanımlarına 25 yıl evli kalanlara 1500 TL maaş bağlanacak mı? 25 yıl evli kalana emeklilik şartları son dakika...

Ev hanımlarına emeklilik 2021 aramaları sıklaştı. Emekli olmak isteyen ev hanımları 'Ev hanımları nasıl emekli olabilir?' Sorusuna cevap arıyor. Konuya dair bir yasa tasarı bulunduğu biliniyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik olası mü? Çalışmayan kadın, daha evvelce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği amacıyla sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay derli toplu şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler bitirildiğinde da emeklilik işlemlerinin uygulanacağı şahsa hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?
Ev hanımları amacıyla emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek amacıyla nerdeyse tüm kişilerin en büyük arzusu durumuna almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir atılım geldi. Teklife göre, en az 25 sene evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik verilebilir.
Normal şartlarda; 2008 senesindan sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği amacıyla 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 sene çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Emniyet Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan ya da emekli olacak vakit kadar çalışamayan kadınların en mühim sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz hususu olmuyor. Fakat meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe farklılıklar ortaya gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 temel no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 sene evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu durumda emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Fakat emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirti edilen şartlara uyum göstermesi gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi amacıyla doğum borçlanması ve vatan dışında ikamet edilen ya da çalışan zamanın borçlanılması olarak belirlenmiştir.
Çalışmayan kadın, daha evvelce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği amacıyla sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay derli toplu şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler bitirildiğinde da emeklilik işlemlerinin uygulanacağı şahsa hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.