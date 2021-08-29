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    • SGK
    • 29.08.2021 14:13
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    • 29.08.2021 14:13
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    29 Ağustos emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri: Sızdırıldı! İşte herkesin konuştuğu EYT senaryosu!

    Bir umutla yıllardan beri EYT son dakika bugün ne oldu diye inceleme yapan EYT’liler, EYT müjdeli haber son dakika bugün sorgulaması yapıyor. Hatırlanacağı gibi geçen zamanlarda bir Finlandiya Modeli’nden bahsedilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ise bunu beğenmemişti. Maaş kesintisiyle emeklilik hakkını da sineye çekmeye hazır olan mağdurlar, EYT son dakika bugün ne oldu 2021 incelemesine devam ediyor. Pirim süresi dolmuş ancak emeklilik yaşına ulaşamamış vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

    takvim.com.tr
    Sızdırıldı! İşte herkesin konuştuğu EYT senaryosu!

    EYT haberleri merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, gözü kulağı haberde bekliyor ve devamlı EYT son dakika haberleri taraması yapıyorlar. Herkesin gözü kulağı ileriki güzel haberlerde; EYT çıkacak mı müjdesi bekleniyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını kazanmasına karşın, prim borçlarını ödemesine karşın emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü.

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

    Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

        ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

        AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

        EYT NEDİR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yeni bir kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirilmiş oldu. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan kişiler için bu kavram kullanılır.

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