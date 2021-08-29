29 Ağustos emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri: Sızdırıldı! İşte herkesin konuştuğu EYT senaryosu!

EYT haberleri merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, gözü kulağı haberde bekliyor ve devamlı EYT son dakika haberleri taraması yapıyorlar. Herkesin gözü kulağı ileriki güzel haberlerde; EYT çıkacak mı müjdesi bekleniyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını kazanmasına karşın, prim borçlarını ödemesine karşın emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü.
EYT'DE SON DURUM NEDİR?
Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.
Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.
8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.
BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.