Emekliye fırsat ayağına geldi! Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme… Ve sonunda belli oldu!



Hangi bankadan ne kadar ödeme geliyor?

Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.

Şu an en düşük ödeme olarak 500, 625 ve 750 TL olarak ödemeler verilirken 2550 TL ye kadar bu durum artış gösteriyor. Akbank emekli emeklilerin üç yıllık taahhütname vermesinin ardından ödeme sunuluyor. Verilen ödemeler emekli vatandaşların maaşlarına göre belirleniyor. Maaşlar ne kadar olursa verilen ödemeler o kadar artıyor.