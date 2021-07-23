SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama! 4500 ve 3600 günle ne zaman, hangi il emekli olunur?

SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama işlemi farklı iş bölümlerinde çalışan milyonlarca vatandaş bir yandan emekli olacağı günleri beklerken diğer yandan da alacağı maaşın miktarını hesaplıyor. Emekli olmak için iki önemli kriter karşımıza çıkıyor. Birincisi sigortanın yatırıldığı tutar, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkındaki detayları öğrenmek üzere hem uzman yorumlarını okuyor hem de hesaplama işlemlerini takip ediyor. Peki, 4500 ve 3600 günle ne zaman emekli olunur? İşte merak edilen bilgiler

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

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