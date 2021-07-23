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    • SGK
    • 23.07.2021 15:31
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    • 23.07.2021 15:31
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    SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama! 4500 ve 3600 günle ne zaman, hangi il emekli olunur?

    Prim gününü doldurup emekli olmak isteyen milyonlarca işçi hem ne kadar maaş alacağını ve hem de ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilikte iki önemli detay var. Emeklilik maaş ödemesi için primin yatırıldığı miktar ve emekli olmak için ise prim günü ve ne zaman sigorta girişi yapıldığı büyük önem arz ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemini yazımıda dereledik Peki, SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama nasıl yapılır? 4500 ve 3600 gün ile ne zaman emekli olunur? İşte bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama! 4500 ve 3600 gün ile ne zaman emekli olunur?

    SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama işlemi farklı iş bölümlerinde çalışan milyonlarca vatandaş bir yandan emekli olacağı günleri beklerken diğer yandan da alacağı maaşın miktarını hesaplıyor. Emekli olmak için iki önemli kriter karşımıza çıkıyor. Birincisi sigortanın yatırıldığı tutar, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkındaki detayları öğrenmek üzere hem uzman yorumlarını okuyor hem de hesaplama işlemlerini takip ediyor. Peki, 4500 ve 3600 günle ne zaman emekli olunur? İşte merak edilen bilgiler

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

    Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

    4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

    https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.

    Doldurulması gereken bilgiler;

    C kimlik numarası

    SSK sicil numarası

    Baba adı

    Nüfus il

    Doğum tarihi

        4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

        Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

        Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.

        Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

        Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

        Mobil imza ile kimlik doğrulama

        Elektronik imza ile kimlik doğrulama

        İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

        Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

        Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

        Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

        Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.

        4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

        Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

            Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

            Derece (1'den 15'e kadar)

            Kademe (1'den 9'a kadar)

            Ek gösterge

            Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

            Hizmet Yılı

            Hizmet Ayı

            Kıdem Yılı

            İkramiye Yılı

            Aylık Tarihi

            Pay/Payda

            Kademeli Tazminat Ek Gösterge

            Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.

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