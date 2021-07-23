SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama! 4500 ve 3600 günle ne zaman, hangi il emekli olunur?

SGK SSK emeklilik yaşı yıl prim gün hesaplama işlemi farklı iş bölümlerinde çalışan milyonlarca vatandaş bir yandan emekli olacağı günleri beklerken diğer yandan da alacağı maaşın miktarını hesaplıyor. Emekli olmak için iki önemli kriter karşımıza çıkıyor. Birincisi sigortanın yatırıldığı tutar, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkındaki detayları öğrenmek üzere hem uzman yorumlarını okuyor hem de hesaplama işlemlerini takip ediyor. Peki, 4500 ve 3600 günle ne zaman emekli olunur? İşte merak edilen bilgiler
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.
Doldurulması gereken bilgiler;
C kimlik numarası
SSK sicil numarası
Baba adı
Nüfus il
Doğum tarihi