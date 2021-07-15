Artık belli oldu! Hemen emekli olabilirsiniz! Yıpranma payı ile 45 mesleğe son dakika erken emeklilik müjdesi geldi!

Ülkemizde birtakım meslekler amacıyla erken emeklilik olanağı var. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik olanağı sağlıyor. İşte yıpranma payı ile 45 mesleğe erken emeklilik haberinin detayları... Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da lüzum işleyişlerinden lüzum ücretlerinden son derece aralarında ayrılmaktadır. En çok tanınan sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları bireyin emekli olabilmesi amacıyla son derece çok imkân sağlar ve şahıs adına geleceğe yatırım yapar.
SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.
SINIRI DA VAR
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.
Bir istisna bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.