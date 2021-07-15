Artık belli oldu! Hemen emekli olabilirsiniz! Yıpranma payı ile 45 mesleğe son dakika erken emeklilik müjdesi geldi!

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında

Aynı durum için kadınlarda;

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.