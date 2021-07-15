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    • Ekonomi
    • 15.07.2021 13:12
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    • 15.07.2021 13:12
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak isteyenler dikkat: Nakit para veriliyor!

    Denizbank emekli olmak isteyenler amacıyla yazılı bildirimde bulundu. Banka açıklamasında, “SGK prim borcunuzu ödemek amacıyla kredinizi Deniz’den alın, hem emekliliğe hak kazanın hem de 3 ay sonra ödemeye başlayın.” İfadeleri kullanıldı. Buna göre Denizbank’tan alınan krediler, avantajlı faiz oranları, 36 aya varan vade, ilk 3 ay ödemesiz devre ve kefilsiz olarak verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeniz gereken 10 bin TL tutarında prim borcunuz olduğunu düşünelim. Bankaların sunduğu fırsatları araştırarak en uygun faiz oranını sunan kurumla anlaşabilir ve bu borcu kapatmak için ihtiyacınız olan tutarı ihtiyaç kredisi olarak çekebilirsiniz.

    SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak isteyenler dikkat: Nakit para veriliyor!

    Türkiye'de milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kuruyor. Bu amaçla internet sayfalarında "Nasıl emekli olabilirim?" incelemeleri yapılıyor. Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren mühim bir duyuru yapıldı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden kampanya açıklamasında bulundu. Banka açıklamasına göre, SGK prim borcunuzu ödemek amacıyla nakit para veriliyor. Denizbank'tan alınan kredileri ilk 3 ay ödemek gerekmiyor. Öte yandan Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.

    Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

    Bireysel kredi başvuru formu

    Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

    Gelir belgesi

    Son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi

    SGK prim borcu yazısı

    ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI

    Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.

    Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlar, prim borçlarının banka aracılığıyla ödenmesini sağlayabiliyorlar. Vatandaşlar 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.

        Şartlar ise şu şekilde:

        4A ya da 4B kapsamında hizmeti olanlar ve hizmet borçlanması suretiyle yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak vatandaşlar,

        4B kapsamında hizmeti olan ve prim borcu bulunan vatandaşlar,

        4B kapsamında sigorta prim borcu olup 4A kapsamında aylık almak için borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar bu krediden faydalanabiliyor.

        İHTİYAÇ KREDİSİ DE ÇEKEBİLİRSİNİZ

        SGK prim borcuna ilişkin kredi kampanyalarının bitirilmesi halinde ihtiyaç kredisi çekerek de prim borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeniz gereken 10 bin TL tutarında prim borcunuz olduğunu düşünelim. Bankaların sunduğu fırsatları araştırarak en uygun faiz oranını sunan kurumla anlaşabilir ve bu borcu kapatmak için ihtiyacınız olan tutarı ihtiyaç kredisi olarak çekebilirsiniz.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcunuzu ödemek için bankaların SGK ile ya da ilgili bakanlık ile protokol imzalayıp kampanya düzenlemesini beklemeniz şart değil.
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        Haberler Ekonomi SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak isteyenler dikkat: Nakit para veriliyor!