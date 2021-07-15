SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak isteyenler dikkat: Nakit para veriliyor!

Türkiye'de milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kuruyor. Bu amaçla internet sayfalarında "Nasıl emekli olabilirim?" incelemeleri yapılıyor. Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren mühim bir duyuru yapıldı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden kampanya açıklamasında bulundu. Banka açıklamasına göre, SGK prim borcunuzu ödemek amacıyla nakit para veriliyor. Denizbank'tan alınan kredileri ilk 3 ay ödemek gerekmiyor. Öte yandan Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Bireysel kredi başvuru formu
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi
SGK prim borcu yazısı
ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI
Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.
Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlar, prim borçlarının banka aracılığıyla ödenmesini sağlayabiliyorlar. Vatandaşlar 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.