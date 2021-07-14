Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 14.07.2021 17:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 17:36
    ABONE OL

    Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı…

    Gündemde sıklıkla Emekli maaşı ne zaman bağlanır? Sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer alıyor. Yıllarca çalıştıktan sonra refah bir yaşlılık hayatına kavuşmak isteyen milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağının yanı sıra ne zaman aylığının bağlanacağını merak ediyor. Bir yandan da birikmiş miktarların nasıl öğrenileceği sorgulanırken kadın erkek fark etmeksizin sistemin nasıl işlediğine dair bilgileri haberimizin içerisinde derledik. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorusunun cevabı…

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı ne zaman bağlanır?

    Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar SGK'ya başvuruyor ve emekliliğe hak kazandıktan sonra en çok istedikleri şey ilk maaşın bağlanması oluyor. Peki birikmiş emekli maaşları nereden ve nasıl görülebilir? İşte detaylar...

    SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

    5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

    5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.

    EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

    5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;

    – Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
    – Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.

        İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

        Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.

        SSK (4A) BİRİKMİŞ EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

        SSK emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz bunun için (https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi) bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayınız. SGK emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

        BAĞ-KUR (4B) BİRİKMİŞ EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

        BAĞ-KUR emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapmak için (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi) bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayınız. Bağkur emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) BİRİKMİŞ EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

        Emekli Sandığı emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapmak için (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi) bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayınız. 4C emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda!
        Haberler SGK Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı…