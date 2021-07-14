Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı…

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.

EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;

– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.

– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.