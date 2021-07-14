Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı…

Emekli maaşı ne zaman bağlanır? SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı birikmiş emekli maaşı nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar SGK'ya başvuruyor ve emekliliğe hak kazandıktan sonra en çok istedikleri şey ilk maaşın bağlanması oluyor. Peki birikmiş emekli maaşları nereden ve nasıl görülebilir? İşte detaylar...
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.