SGK 4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor? SGK 4A, 4B ve 4C iş kolu hizmet dökümü kimleri kapsıyor? Farkları nedir?

SGK'DA 4A, 4B VE 4C ARASINDAKİ FARKLARI NELERDİR?

4A terimi prim ödeyen kişiler için kullanılmaktadır. İş yerlerinde sözleşmeli bir şekilde çalışan kişiler SGK'da 4A kapsamında yer almaktadır. 4A kapsamında çalışan kişiler e-devlet üzerinden ya da SGK adresinden primlerini öğrenebilmektedir. Vatandaşların emekli olabilmeleri için 4A primleri oldukça önemlidir.

4B önceden Bağ-Kur ismi ile bilinmekteydi. Bu sisteme kayıtlı olan kişiler kadrolu grupta yer almaktadır. İlk defa 4B'ye kayıt yaptıracak olanların öncelikle KPSS sınavına girerek kamu kurumlarında kadrolu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. KPSS sınavından yeterli puanı alan kişiler bilgisayar ortamında atamaları yapılır ve görev yerlerine gönderilirler.

4C eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır. Bu kişiler Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu görevlerde, belirlenen ücretler dahilinde ve kişi sınırı bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir.