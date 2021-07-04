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    • SGK
    • 04.07.2021 14:43
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    • 04.07.2021 14:43
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    SGK 4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor? SGK 4A, 4B ve 4C iş kolu hizmet dökümü kimleri kapsıyor? Farkları nedir?

    Milyonlarca emeklinin memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım sona erdi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen 6 aylık enflasyonla birlikte memur ve emeklileri maaş zamları netleşiyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam oranları enflasyonla doğru orantılı oluyor. Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, SGK 4A, 4B ve 4C nedir? Sorusu yapılacak zamla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 4A, 4B ve 4C SGK iş kolu hizmet dökümü kimleri, hangi çalışanları kapsar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    SGK 4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor?

    SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarına Temmuz ayıyla birlikte zam yapılacak. ilk 6 aylık enflasyon farkı ise sahip olunan zam seviyesine eklenerek emekli maaşlarına yansıtılıyor. Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, SGK 4A, 4B ve 4C nedir? Sorusu zamlı maaşlar sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 4A, 4B ve 4C SGK iş kolu hizmet dökümü kimleri, hangi çalışanları kapsar? İşte detaylar!

    4A 4B 4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

    SGK sistemine bağlı olarak çalışanlar için 3 farklı sistem bulunur. Bu sistemler Türkiye'de emekli olacak kişilerin kontrol edebilmeleri amacı ile kurulmuştur. Bu sistem dahilinde çalışmalarını sürdüren kişilerin hakları da saklı tutulur. 4A, 4B, 4C ismini almış olan bu sistemler birbirinden farklı konuları ifade etmektedir.

    SGK'DA 4A, 4B VE 4C ARASINDAKİ FARKLARI NELERDİR?

    4A terimi prim ödeyen kişiler için kullanılmaktadır. İş yerlerinde sözleşmeli bir şekilde çalışan kişiler SGK'da 4A kapsamında yer almaktadır. 4A kapsamında çalışan kişiler e-devlet üzerinden ya da SGK adresinden primlerini öğrenebilmektedir. Vatandaşların emekli olabilmeleri için 4A primleri oldukça önemlidir.

    4B önceden Bağ-Kur ismi ile bilinmekteydi. Bu sisteme kayıtlı olan kişiler kadrolu grupta yer almaktadır. İlk defa 4B'ye kayıt yaptıracak olanların öncelikle KPSS sınavına girerek kamu kurumlarında kadrolu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. KPSS sınavından yeterli puanı alan kişiler bilgisayar ortamında atamaları yapılır ve görev yerlerine gönderilirler.

    4C eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır. Bu kişiler Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu görevlerde, belirlenen ücretler dahilinde ve kişi sınırı bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir.

        SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.
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        Haberler SGK SGK 4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor? SGK 4A, 4B ve 4C iş kolu hizmet dökümü kimleri kapsıyor? Farkları nedir?