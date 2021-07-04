SGK 4A, 4B ve 4C ne anlama geliyor? SGK 4A, 4B ve 4C iş kolu hizmet dökümü kimleri kapsıyor? Farkları nedir?

SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarına Temmuz ayıyla birlikte zam yapılacak. ilk 6 aylık enflasyon farkı ise sahip olunan zam seviyesine eklenerek emekli maaşlarına yansıtılıyor. Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, SGK 4A, 4B ve 4C nedir? Sorusu zamlı maaşlar sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 4A, 4B ve 4C SGK iş kolu hizmet dökümü kimleri, hangi çalışanları kapsar? İşte detaylar!
4A 4B 4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?
SGK sistemine bağlı olarak çalışanlar için 3 farklı sistem bulunur. Bu sistemler Türkiye'de emekli olacak kişilerin kontrol edebilmeleri amacı ile kurulmuştur. Bu sistem dahilinde çalışmalarını sürdüren kişilerin hakları da saklı tutulur. 4A, 4B, 4C ismini almış olan bu sistemler birbirinden farklı konuları ifade etmektedir.
SGK'DA 4A, 4B VE 4C ARASINDAKİ FARKLARI NELERDİR?
4A terimi prim ödeyen kişiler için kullanılmaktadır. İş yerlerinde sözleşmeli bir şekilde çalışan kişiler SGK'da 4A kapsamında yer almaktadır. 4A kapsamında çalışan kişiler e-devlet üzerinden ya da SGK adresinden primlerini öğrenebilmektedir. Vatandaşların emekli olabilmeleri için 4A primleri oldukça önemlidir.
4B önceden Bağ-Kur ismi ile bilinmekteydi. Bu sisteme kayıtlı olan kişiler kadrolu grupta yer almaktadır. İlk defa 4B'ye kayıt yaptıracak olanların öncelikle KPSS sınavına girerek kamu kurumlarında kadrolu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. KPSS sınavından yeterli puanı alan kişiler bilgisayar ortamında atamaları yapılır ve görev yerlerine gönderilirler.
4C eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır. Bu kişiler Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu görevlerde, belirlenen ücretler dahilinde ve kişi sınırı bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir.