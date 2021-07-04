Memur, emekli, vatandaş herkesin gözü zam haberinde! Emekli ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca işçi, emekli, memur ve vatandaş 5 Temmuz sabahı saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla beraber maaş zam oranları da belli olacak. 6 aylık artış enflasyon oranı sonrası belirlenerek maaşlara yansıtılacak. Peki emekli, memur ve sosyal destek zamları ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Maaşlar ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır Gazetesi'nde konuyla ilgili detayları yazdı...

04.07.2021 08:04 - Son Güncelleme: 04.07.2021 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





