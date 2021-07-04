Memur, emekli, vatandaş herkesin gözü zam haberinde! Emekli ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak?
Milyonlarca işçi, emekli, memur ve vatandaş 5 Temmuz sabahı saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla beraber maaş zam oranları da belli olacak. 6 aylık artış enflasyon oranı sonrası belirlenerek maaşlara yansıtılacak. Peki emekli, memur ve sosyal destek zamları ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Maaşlar ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır Gazetesi'nde konuyla ilgili detayları yazdı...
04.07.2021 08:04
- Son Güncelleme: 04.07.2021 08:04
5 Temmuz günü 10'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki oran kaç olacak. İşte o hesap...
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak.
Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.
6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek.
Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.