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    • SGK
    • 15.06.2021 11:05
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    • 15.06.2021 11:05
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    Cüzdanları rahatlatacak fırsatı! SSK Bağ-Kur sini mutlu edecek gelişme! 4.500 liraya kadar...

    ler ile ilgili yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Fırsatın devreye alınıp alınmayacağını akıllarda yerini koruyor. 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.

    takvim.com.tr
    Cüzdanları rahatlatacak nakit avans fırsatı! SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek gelişme! 4.500 liraya kadar...

    SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek gelişme kabul edilirse nakit avans alma imkanı doğacak. sık sık gündeme gelen nakit avans ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Bu imkanın ne zaman devreye alınacağı ise henüz belli değil.

    NAKİT AVANS İMKANI

    Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

    Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

        NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

        Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

        Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

        12, 24 ve 36 TAKSİT

        Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
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            Haberler SGK Cüzdanları rahatlatacak nakit avans fırsatı! SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek gelişme! 4.500 liraya kadar...