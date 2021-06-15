Cüzdanları rahatlatacak nakit avans fırsatı! SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek gelişme! 4.500 liraya kadar...

SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek gelişme kabul edilirse nakit avans alma imkanı doğacak. sık sık gündeme gelen nakit avans ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Bu imkanın ne zaman devreye alınacağı ise henüz belli değil.