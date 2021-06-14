Kalem kalem yardım ve 1460 TL ödeme! İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım!

İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devlet tarafından yapılan maddi yardımlar tam gaz sürüyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri vatandaşların içlerinde bulundukları durumlara göre ödeniyor. Bu kapsamda hastalara, yaşlılara, muhtaç ailelere, kadınlara, erkeklere, çalışmayanlara, çalışanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerin bir bölümü bazı başvuru şartları esasına göre yapılırken bazı ödemelerde vatandaşlardan hiç bir koşul talep edilmiyor. İşte devletin başta SGK olmak üzere kurumları aracılığıyla yapmış olduğu yardımlar ve detayları.
İşte kalem kalem SGK destekleri ve ödemelere ilişkin ayrıntılar.
1-) Cenaze Yardım Ödemesi
SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi cenaze yardım ödemesi. Bu ödeme belirli bir SGK primi ödemiş sigortalının bir yakını vefat ettiğinde sağlanıyor. Cenaze yardımı ödemesi vefat eden eşine ve çocuklarına yapılıyor. Eğer eşi ve çocukları yoksa diğer birinci dereceden akrabaları alabilir. Bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.
2-) Doğum Parası Ödemesi
Devlet doğum yapan annelere doğum yardım parası ödemesi yapıyor. Burada kritik nokta Mayıs 2015 tarihi. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olmuş annelere çocuk sayısına göre yardım ödemesi sağlanır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası ödenir.