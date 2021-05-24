Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK'den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor. Bu bağlamda erken emekli olmanın da bazı yöntemleri bulunuyor. 2000 yılında ve 2008 yılında çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırmıştı. Ancak Yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilir. SGK'dan da konuya ilişkin açıklama gelmişti. İşte bu formülle erken emekli olmanın tüm ayrıntıları...
SGK'den 96 ay erken emekli olma müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK'den gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor.
BAĞ-KUR'lulara 8 sene erken emeklilik müjdesi
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınıyor. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesi ticaret hayatına başlayan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvadı.
Yapılan yenilikle beraber 4 Ekim 2000'den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye dek tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına; sigorta başlangıcının aktif olduğu dönem itibarıyla vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekiyor.