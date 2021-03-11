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    • SGK
    • 11.03.2021 16:17
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    • 11.03.2021 16:17
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    2021 yılı yasası son dakika bugün çıkarsa kimleri kapsar? EYT gelişmesi var mı?

    başka bir deyişle te yaşa takılanlar uzun vakittir gündemde yer alan bir mevzu olmakla birlikte her geçen gün mevzuyla alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümet mevzuyla alakalı yeni adımlar atsa da henüz istenen seviyede bir büyüme yaşanmadı. Ancak vatandaşlar kanunun çıkması halinde kimlerin emekli olabileceğini merak ediyor. Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

    takvim.com.tr
    2021 yılı EYT yasası son dakika bugün çıkarsa kimleri kapsar?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili araştırmalar gündemden düşmüyor. Milyonlarca emekli adayının yakından takip ettiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'nin yasalaşması halinde kimlerin emekli olabileceği 4447 sayılı kanunla gündeme getirildi. 8 Eylül 1999 yılında çıkan kanunla birlikte emeklilik için prim gün sayısı ve emek harcama yılı şartlarına yaş şartı da getirildi. Bu yasayla birlikte emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu.

    EYT'DE SON DURUM NEDİR?

    Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

    Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

    Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

    ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

    AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

        EYT KİMLER EMEKLİ OLABİLİR?

        EYT'nin yasalaşması halinde kimlerin emekli olabileceği 4447 sayılı kanunla gündeme getirildi. 8 Eylül 1999 yılında çıkan kanunla birlikte emeklilik için prim gün sayısı ve emek harcama yılı şartlarına yaş şartı da getirildi. Bu yasayla birlikte emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 oldu. Yaş sınırının getirilmesi sonucu erkenden çalışmaya başlayan ve prim gün sayılarını dolduran kişilerin yaşları yeterli olmaması nedeniyle emekli olamıyor.

        EYT ÇIKARSA EMEKLİ OLACAKLAR MI?

        EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak;

        9 Eylül 1891 – 23 Mayıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000

        1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000

        1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075

        1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150

        1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225

        1988 – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300

        1989 – 1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 46 ve Prim: 5375

        1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825

        1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900

        1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975

        1998 –1999 (Mayıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975

        1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978
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        Haberler SGK 2021 yılı EYT yasası son dakika bugün çıkarsa kimleri kapsar? EYT gelişmesi var mı?