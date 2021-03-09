Bugünkü
Takvim

Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

Uzun yıllar çalışma hayatının içerisinde yer alan kişilerin hayalini kurduğu konulardan birisi emeklilik oluyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT ile ilgili çıkacak kararları beklerken, birçok kişinin erken emekli olması için EYT'yi beklemesine gerek kalmayacak. Devlet tarafından sağlanan desteklerle memur ve esnaf annelerin erken emekli olması mümkün olabiliyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. İşte erken emekli olmak isteyenlerin merak ettiği konunun detayları!

09.03.2021 21:59 - Son Güncelleme: 09.03.2021 21:59
Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

Kadın çalışanların daha erken emekli olması devlet destekleri sayesinde mümkün olabiliyor. Bu şartları taşıyan kişiler EYT'yi beklemesine gerek kalmadan hemen yarın emekli olabiliyor. Kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için sağlanan devlet destekleri, emeklilik yaşı ve şartlarında da etkili olabiliyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi çoğalırken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

1 Ekim 2008'den sonra

Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

Evlat edinme durumu

Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.

Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

Staj başlangıcı

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.

Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!

Memur ve esnaf anne

Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ