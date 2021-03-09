Bu grupta yer alanların EYT'yi beklemesine gerek yok! Hemen yarın emekli olabilirsiniz! İşte başvuru şartları!
Uzun yıllar çalışma hayatının içerisinde yer alan kişilerin hayalini kurduğu konulardan birisi emeklilik oluyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT ile ilgili çıkacak kararları beklerken, birçok kişinin erken emekli olması için EYT'yi beklemesine gerek kalmayacak. Devlet tarafından sağlanan desteklerle memur ve esnaf annelerin erken emekli olması mümkün olabiliyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. İşte erken emekli olmak isteyenlerin merak ettiği konunun detayları!
Kadın çalışanların daha erken emekli olması devlet destekleri sayesinde mümkün olabiliyor. Bu şartları taşıyan kişiler EYT'yi beklemesine gerek kalmadan hemen yarın emekli olabiliyor. Kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması için sağlanan devlet destekleri, emeklilik yaşı ve şartlarında da etkili olabiliyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi çoğalırken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.
1 Ekim 2008'den sonra
Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
Evlat edinme durumu
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.
Memur ve esnaf anne
Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor.