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    • 23.02.2021 09:20
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    • 23.02.2021 09:20
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    Erken emeklilik için son dakika… Erken emekli olmak için yeni formül açıklandı! Emekli olma yaşı düştü mü?

    Erken emeklilik için son dakika… Erken emekli olmak için yeni formül açıklandı! kapsamında sigorta bildiriminde bulunan vatandaşlar arasında en çok incelenen mevzulardan bir tanesi de emeklilik olmaya devam ediyor. Çalışma yaşamına devam eden herkes ne zaman emekli olabileceğim diye araştırmaya devam ediyor. Bir yandan da bu zor günlerde gelen borçlanma hakları sayesinde herkes rahat bir soluk alabilecek ve erken emekli olabilecekler. İş hayatı zor ve dikenli bir yolculuksa emeklilik adeta gül bahçesidir. Meşakkatli ve yorucu geçen yılların ardından emeklilik adeta ilaç gibi gelir. Bu hayalle iş hayatını devam ettirenlerin en büyük arzusu ise; emekli olacakları günü görebilmektir. Peki emekli olma yaşı düştü mü?

    takvim.com.tr
    Emekli olma yaşı düştü mü? Erken emeklilik için son dakika…

    Erken emeklilik için son dakika… Erken emekli olmak için yeni formül açıklandı! Emekli olma yaşı düştü mü? Borçlanma fırsatları ile beraber vatandaşlara erkenden emekli olmak için merak edilen haklar sonunda geliyor. Bu sayede uzun zamandır yaşanan zorlu süreçler biraz da olsa geride kalabilecek. Her ne kadar vatandaşların emekli olmak için prim gün ödemesi ve sigortalı çalışma süresi dolsa bile belirlenen tarihten sonra gelen yasa ile beraber bir de yaş şartı eklendi. Her ne kadar vatandaşlar emekli olabilecek olsa bile yaştan dolayı hak ettikleri haklarını alamıyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşlar için 4A bendi ile sigortalı olanlar kısmi emekli olmak için 5400 prim gün ödemesi yeterli olacaklar.

    1 Mayıs 2008 tarihinden sonra emeklilik olma şartları

    01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 61 yaş,

    01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 62 yaş,

    01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 63 yaş,

    01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 64 yaş,

    01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 65 yaş,

    01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 66 yaş.

    5400 prim gün ödeme ile emekli olma

    1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşlar için 4A bendi ile sigortalı olanlar kısmi emekli olmak için 5400 prim gün ödemesi yeterli olacaklar.

    Bu şartı yerine getiren vatandaşların ne zaman emekli olacakları prim gün ödeme şartını hangi tarihte tamamladıklarına göre belirlenir. Eğer bir vatandaş bu prim gün ödeme şartını 31 Aralık 2005 tarihinde tamamlamışsa emekli olmak için 63 yaşına kadar beklemesi bunun ardından SGK kapsamında başvuru yaparak emeklilik hakkı elde etmesi gerekir.

        8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

        4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.

        Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor.

        1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar ise 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu, Bağkur'u silinse de geriye götürebiliyor, sadece aktif hale getirmesi gerekiyor.

        1 Ekim 2008'den öncesi 4 Ekim 2000'e kadar sürece tescil yaptırmayanlar için ise son şans 1 Ekim 2008. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Çok sayıda esnafın, daha önce sağlanan geriye dönük borçlanma imkanından ekonomik sorunları nedeniyle faydalanamadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:"Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede.

        Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtları dikkate alınsın."Şu ana kadar hiçbir Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar, vergi ve oda kaydıyla 1 Ekim 2008'den başlamak koşuluyla sigortalı olabilir. Diğer bir deyişle bugün itibarıyla yaklaşık 8 yıl kazanması mümkün. Örneğin: 1 Mayıs 2005'te vergi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve vergi kaydı devam eden Enes Bey, bugüne kadar Bağ-Kur kayıt ve tescil yaptırmadıysa, SGK'ya başvurduğunda 1 Ekim 2008'den itibaren sigortalı olabilir.

        HİZMET BİRLEŞTİRMEK DE MÜMKÜN!

        Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.

        Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler. Örneğin; bir işletmesi bulunduğu için BAĞ-KUR'lu olarak bildirilenler; sigortalı olarak başka bir işte çalıştıkları için de SSK'ya mensup olurlar. Bu durumda kişilerin hem kendi hem de işvereni tarafından adına ödenen sigorta primlerinde hak kaybı yaşamaması için hizmet birleştirmesi yapması gerekir. Bu yöntem emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşının miktarını da yükseltir.

            HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

            Hizmet hakkı birleştirmesinin emeklilik zamanını etkileyebilmesi için mutlaka emeklilik tarihinden önce yapılması gerekir. Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi bir şekilde başvurularını iletmeleri istenir.

            3.5 YILLIK SÜRE BELİRLEYİCİ OLUR

            1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar için de erken emeklilik yolu gözükür. Bu tarihler içerisinde ilk kez sigortalandırılanlar için bambaşka bir prosedür ilerler. Buna göre; 1 Ekim 2008 tarihi ve başında sigortalı olanların aktif sigortalılık hallerinin 7 yılından 1261 prim günü (3.5 yıl) dikkate alınır. 3.5 yıl içerisinde hangi kurumdan sigorta primi ödemesi yapıldıysa kişi; o kurum üzerinden emekli maaşına kavuşur.

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