Erken emeklilik için son dakika… Erken emekli olmak için yeni formül açıklandı! Emekli olma yaşı düştü mü? Borçlanma fırsatları ile beraber vatandaşlara erkenden emekli olmak için merak edilen haklar sonunda geliyor. Bu sayede uzun zamandır yaşanan zorlu süreçler biraz da olsa geride kalabilecek. Her ne kadar vatandaşların emekli olmak için prim gün ödemesi ve sigortalı çalışma süresi dolsa bile belirlenen tarihten sonra gelen yasa ile beraber bir de yaş şartı eklendi. Her ne kadar vatandaşlar emekli olabilecek olsa bile yaştan dolayı hak ettikleri haklarını alamıyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşlar için 4A bendi ile sigortalı olanlar kısmi emekli olmak için 5400 prim gün ödemesi yeterli olacaklar.
1 Mayıs 2008 tarihinden sonra emeklilik olma şartları
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 61 yaş,
01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 62 yaş,
01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 63 yaş,
01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 64 yaş,
01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 65 yaş,
01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü yerine getiren vatandaşlarda aranan 66 yaş.
5400 prim gün ödeme ile emekli olma
1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşlar için 4A bendi ile sigortalı olanlar kısmi emekli olmak için 5400 prim gün ödemesi yeterli olacaklar.
Bu şartı yerine getiren vatandaşların ne zaman emekli olacakları prim gün ödeme şartını hangi tarihte tamamladıklarına göre belirlenir. Eğer bir vatandaş bu prim gün ödeme şartını 31 Aralık 2005 tarihinde tamamlamışsa emekli olmak için 63 yaşına kadar beklemesi bunun ardından SGK kapsamında başvuru yaparak emeklilik hakkı elde etmesi gerekir.