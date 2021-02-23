Erken emeklilik için son dakika… Erken emekli olmak için yeni formül açıklandı! Emekli olma yaşı düştü mü?

5400 prim gün ödeme ile emekli olma

1 Mayıs 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşlar için 4A bendi ile sigortalı olanlar kısmi emekli olmak için 5400 prim gün ödemesi yeterli olacaklar.

Bu şartı yerine getiren vatandaşların ne zaman emekli olacakları prim gün ödeme şartını hangi tarihte tamamladıklarına göre belirlenir. Eğer bir vatandaş bu prim gün ödeme şartını 31 Aralık 2005 tarihinde tamamlamışsa emekli olmak için 63 yaşına kadar beklemesi bunun ardından SGK kapsamında başvuru yaparak emeklilik hakkı elde etmesi gerekir.