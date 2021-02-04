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    • SGK
    • 04.02.2021 12:00
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    • 04.02.2021 12:00
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    2021 teminat iadesi nasıl alınır? dilekçesi nasıl yazılır? 2021 SGK teminat iadesi dilekçe örnekleri!

    teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılır? sorusu gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğer ihaleli bir iş yapıyorsanız bunun için ihale makamı sizden teminat alır. uygulamalarında, ihale yoluyla idarelerden iş alan özel sektör işverenlerinin hak edişleri SGK'ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmekte, kesin teminatları ise SGK'ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmektedir. Bu kesin teminatın iadesini alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teminat iadesi için yazı diğer adı ile teminat ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. İlişiksizlik belgesine başvuruyu direkt gitmeden İnternet üzerinden de yapabilirsiniz. Peki, nasıl alınır? İşte, örneği, iade dilekçe örneği ve  için yapmanız gerekenler...

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    SGK teminat iadesi nasıl alınır? SGK teminat iadesi dilekçe örnekleri!

    SGK teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılır? SGK teminat iadesi işlemleri ve takip edilmesi gereken yol bazen işverenler açısından kafa karıştırıcı oluyor. İhaleli bir iş yaptığınızda bu iş için ihale makamı sizden teminat alır. İhale makamına vermiş olduğunuz bu kesin teminatın iadesini alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teminat iadesi için yazı diğer adı ile teminat ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği esas alınarak ihaleli işlerde SGK teminat borcu yok yazısının nasıl alınacağı, geçici teminat iadesi dilekçe örneği, kesin teminat mektubu iade dilekçe örneği ve kısacası kesin teminatın iadesi sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenleri ayrıntılı olarak anlatacağız.

    SGK TEMİNAT İADESİ NEDİR? SÜREÇ NASIL İŞLER?

    Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında, ihale yoluyla idarelerden iş alan özel sektör işverenlerinin hak edişleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmekte, kesin teminatları ise Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmektedir. İşveren tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminat iade edilmemektedir. İdareye ihale konusu işle ilgili olarak işveren tarafından, borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, idare, kesin teminatın kısmen veya tamamen iadesi imkânının başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili SGK İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ile bildirerek, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borcunun olup olmadığını sorar.



    İlgili SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenir. Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilir. Bu suretle tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

        SGK İŞ BİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İş bitimini sonuçlandırmak isteyen kişiler ihaleli iş dosyalarını açtırmış ve gerekli bildirimlerini yapmış olmalıdır. Prim bildirimi yapan kişiler SGK'ya dilekçe ile başvurarak iş bitimi sürecini başlatabilirler. Dilekçeyi SGK müdürlüklerine teslim edebilen kişiler dilerse online sistem üzerinden de dilekçelerini SGK'ya ulaştırabilmektedir. SGK teminat iadesi dilekçe öneği Teminat iadesi için dilekçe yazacak kişiler dilekçelerinde işyeri sicil numarası, teminat iadesi beklenen iş adı ve tarihi kesinlikle belirtmelidirler. Bu durumlara değinen kişiler dilekçelerini teminat iadelerinin ödenmesini isteyerek bitirebilirler.



        Bu dilekçenin teslim edilmesinin ardından SGK tarafından hizmet ihalesine 9-10, yapım ihalesine ise 14 maddelik yazılar yazılır. Bu yazıyı ihale makamına teslim eden kişiler iadelerini alabilirler.

        SGK 9 MADDELİK YAZISI NEDİR?

        SGK tarafından hizmet ihaleleri için 9 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu 9 maddelik yazıda genel olarak iş yeri tarafından yapılan ihale hakkında bilgiler yer almaktadır. İhale kapsamında kişilere ve firmaya verilen her türlü destek ve maddi kaynaklar yazılı olarak yazılır. SGK'ya verilmesi gereken belgelerden bahsedilen yazıda, iş hakkında kaç kişi çalışacak bu kişilerin sigortaları vb. gibi birçok konuya da değinilir.

        Ayrıca yazıda belirtilen gereklilikler dışında kişinin ilişiksizlik belgesini SGK'ya teslim etmesi halinde iadesinin yapılması gerektiği vurgulanır. Eğer kişiye ilişiksizlik belgesi teslim edilmeden iade yapılırsa, ilgili kurumlara idari para cezası uygulanır.

        SGK 14 MADDELİK YAZISI NEDİR?

        SGK tarafından yapım ihaleleri için 14 maddelik bir yazı verilmektedir. Bu yazı sayesinde kişiler teminat iadelerini alabilmektedir. Bu yazıda yine hizmet yazısında olduğu gibi ihalenin konusu, yeri ve tarihi gibi bilgileri yer almaktadır. İşin kusurlu olup olmadığından bahseden yazıda, ihalede kullanılan iş makinelerinin yakıt giderlerinin kim tarafından karşılandığından firmanın yaptığı işin niteliksel karşılığına kadar birçok konudan bahsedilmektedir. Bu tarz birçok değerden bahseden yazıda iş yerinin ihale sonucu aldığı değer ve buna benzer tutarların SGK'ya teslim edilmesi halinde kişilere teminat iadesi yapılması gerektiği yazılı olur. Eğer kişiler belgeleri eksiksiz ve tam teslim etmeden teminat iadesini alırlarsa bu konuda gerekli idari para cezası ilgili kuruma ve firmaya uygulanmaktadır. İhale makamı bu yazıları SGK ile birlikte hazırlar. SGK'nın isteklerine kulak asan ihale makamı ihale başlangıç ve bitiş tarihlerine firmanın uyup uymadığını bakar. Yazıda herhangi bir sorun bulmayan ve tüm değerleri doğru olan şirketlerin yazıları teminat iadesi için düzenlenir.

            Asgari işçilik oranının %25'ini hesaplayan SGK, bu tutarı genelden çıkararak gereken asgari işçilik tutarını ortaya koyar. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte SGK tarafından bu yazı ihale makamına iade alınması adına yollanır. SGK teminat çözümü yazısı Tüm belgeleri ve verileri tamamlanan ihale işine ait SGK tarafından kişiye ait dilekçe yazılır. Bu dilekçe teminat iadesi için ihale makamına yazılır. Bu dilekçede işin istihkak bedeli, konusu, başlangıç ve bitiş tarihi gibi birçok bilgiden bahsedilir ve gerekli teminat iadesinin gerçekleştirilmesi arz edilir. Geçici teminat mektubu iade dilekçesi İhaleli bir iş adına yazılmış teminat mektubunun iadesi için de dilekçe yazılmalıdır. İlgili kurum ya da bankaya yazılacak olan dilekçede teminat mektubunun iade edilmesi için gerekli sebepler yazılmalıdır. Gerekli sebepleri sıralayan kişiler bu nedenle mektubun iadesini dilekçe ile isteyebilir.

            SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

            SGK ilişkisiz evrakların sosyal güvenlik kurumu tarafından verildikten sonra belediyeye gönderildiğini söyledik. Bu noktada işverenin belgeye nasıl ulaşabileceği ve nereden bilgi alabileceği gibi soruları Şöyle açıklığa kavuşturalım: İlişkisiz SGK belgesi verildikten sonra, herhangi bir çevrimiçi sistem üzerinden sorgulama yapılamaz. Yani e-Devlet veya E-SGK tarafından düzenlenen belge görüntülenemez. Bu belgeyi şahsen almak isteyen işverenler, SGK yönetimine şahsen başvuruda bulunmalıdır.


            GEÇİCİ KABULDEN SONRA TEMİNATIN YARISININ İADESİ YAPILIR MI?

            Bazı ihalelerin sözleşmesine göre teminatın yarısı geçici kabulden sonra ödenmektedir. Ancak bu durum tüm ihale teminatları için geçerli değildir. Kişiler bu hakkı sözleşmelerinin durumuna göre isteyebilmektedir.
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            Haberler SGK 2021 SGK teminat iadesi nasıl alınır? SGK teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılır? 2021 SGK teminat iadesi dilekçe örnekleri!