SGK teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılır? SGK teminat iadesi işlemleri ve takip edilmesi gereken yol bazen işverenler açısından kafa karıştırıcı oluyor. İhaleli bir iş yaptığınızda bu iş için ihale makamı sizden teminat alır. İhale makamına vermiş olduğunuz bu kesin teminatın iadesini alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teminat iadesi için yazı diğer adı ile teminat ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği esas alınarak ihaleli işlerde SGK teminat borcu yok yazısının nasıl alınacağı, geçici teminat iadesi dilekçe örneği, kesin teminat mektubu iade dilekçe örneği ve kısacası kesin teminatın iadesi sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenleri ayrıntılı olarak anlatacağız.
SGK TEMİNAT İADESİ NEDİR? SÜREÇ NASIL İŞLER?
Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında, ihale yoluyla idarelerden iş alan özel sektör işverenlerinin hak edişleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmekte, kesin teminatları ise Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmektedir. İşveren tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminat iade edilmemektedir. İdareye ihale konusu işle ilgili olarak işveren tarafından, borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, idare, kesin teminatın kısmen veya tamamen iadesi imkânının başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili SGK İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ile bildirerek, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borcunun olup olmadığını sorar.
İlgili SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenir. Yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilir. Bu suretle tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.