Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları için yapılandırma başvuruları 1 Şubat'ta sona erdi. Genel sağlık sigortası prim borcu olan kişilerin borçları SGK tarafından otomatik yapılandırıldı. Yapılandırılmış borçların ödenmesi sonrası sağlık hizmetinden borçsuz yararlanmak mümkün.
KİM GSS'YE DAHİL?
Ancak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı sonrası yıl sonuna kadar genel sağlık sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek.
Yapılandırma sonrası borçlar ödenirse borçsuz olarak, ödenmezse borç bulunsa bile sağlık hizmetlerinden yararlanma söz konusu olacak.