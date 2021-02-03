Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Dolayısıyla bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale gelecekler.