Milyonlarca vatandaş, çalışma hayatını sonlandırıp, emekli aylıklarını alacakları tarihi iple çekiyor. 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Emeklilikle ilgili birçok düzenleme mevcut. Erken emeklilik fırsatları da var.
Sosyal güvenlik sistemi bazı özel durumlar için erken emeklilik hakkı tanıyor ki, bunlardan biri okuyucunun sorusunu da kapsıyor. Peki, hangi durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor? Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bunlardan biri, erken yaşlanan çalışanlarla ilgili. Buna göre, erken yaşlananlar ya da vaktinden önce yaşlananlar erken emekli olabiliyor. İşçi statüsünde 4/A'lı olarak çalışanlar ile Bağ-Kurlular bu haktan yararlanıyor.
Tabi, erken yaşlanma, bir sağlık sorunu. Sağlık sorunu olduğu için de fazla detaya girmeyeceğim ama özetle; dikkat, algı, bellek, kavrama, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma durumu tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor ve sosyal güvenlik sisteminden erken emekli olabiliyor.