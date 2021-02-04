Sosyal güvenlik sistemi bazı özel durumlar için erken emeklilik hakkı tanıyor ki, bunlardan biri okuyucunun sorusunu da kapsıyor. Peki, hangi durumlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor? Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan merak edilen sorulara yanıt verdi.

Bunlardan biri, erken yaşlanan çalışanlarla ilgili. Buna göre, erken yaşlananlar ya da vaktinden önce yaşlananlar erken emekli olabiliyor. İşçi statüsünde 4/A'lı olarak çalışanlar ile Bağ-Kurlular bu haktan yararlanıyor.