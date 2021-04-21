Bankalar 'emekliler' için yarışta: Emekliye 1.750 TL banka promosyonu! Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankaların milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren promosyonlarında savaş gittikçe kızışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını alma taahhüdü karşılığı bankalardan promosyon alabiliyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya üç yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak.
TEK TEK AÇIKLIYORLAR
Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.