Bankalar 'emekliler' için yarışta: Emekliye 1.750 TL banka promosyonu! Hangi banka ne kadar veriyor?

TEK TEK AÇIKLIYORLAR

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.



Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…