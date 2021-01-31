SGK Prim İadesi için Sağlanması Gereken Koşulları

SGK mevzuatında yer alan bilgilere göre toplu para iadesi alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.