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    • SGK
    • 01.02.2021 09:41
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    • 01.02.2021 09:41
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    Nihayete kavuştu! Günlerini sayanlara ’dan açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatırılacak

    kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam ederken başvuran herkese anında ödemelerin yatacağı bilgisi verildi. Emekli olmak adına adeta gün sayan vatandaşların eğer prim gün ödeme kapsamında eksiklikleri varsa bunları tamamlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. 'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken bazı çalışanlar ise 'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Bu konuda araştırma yapan çalışanlar ödenen primlerin geri alınmasının hangi şartlara bağlı olduğunu araştırıyorlar. SGK primleri geri alınır mı? SGK'dan toplu prim ödemesi nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    SGK’dan müjde! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatırılacak

    Türkiye'de milyonlarca çalışan bir gün emekli olarak çalışmadan hayatlarının son dönemini geçirmenin hayalini kuruyorlar. Emeklilik şartlarını yerine getirmek için çaba gösteren çalışanlar olduğu kadar yaşı gereği eksik günü veya eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olma şansını kaybeden çalışanlar da bulunuyor. Son gelen açıklamalar ile vatandaşların eğer prim ödeme konusunda geçmişe dönük borçları varsa ödeme yapabilecekler.Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak başvuru yapabilecekler ve Bağkur kapsamında ödeme alan birçok kişiye belirli haklar verilecek. Bu sayede vatandaşlara emekli olmak gibi birçok hak verilecek.

    SGK kapsamında geri verilen toplu para ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekir. Prim ödemelerinde eksiklik kalan ve bunları tamamlamak için en ufak şansları yer almayan vatandaşlar eğer şu şartlara uyuyorsa toplu bir şekilde ödemelerini geri alabilecekler.

    Aranan şartlar ise;Sigortalı çalışma hayatına devam etmemek

    Kendine ait ticari iş yerinin olmaması

    Emekli olmak için yıl ve yaş şartlarını yerine getirmesi

    9 Eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin takvim.com.tr 3600 prim gün ödeme şartlarını tamamlaması

    Belirlenmiş prim ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin bir kısmı ödemeleri geri alabilecekler.

        Başvuru süreçleri SGK üzerinden yapılacaktır. Fakat aranan şartları aynı anda yerine getiren vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabileceklerdir. Eğer şartlar yerine getirilmiyorsa her ne olursa olsun bu ödemeleri geri alamayacak ve başvurular iptal edilecektir. Şartlar uygun olan kişiler toplu prim ödemesi alabilecekler.

        Belirli şartları taşıyan çalışanlar SGK primlerini geri alma hakkında sahip olabiliyorlar. Emeklilik yaşını doldurduğu halde emekli olma şartlarını yerine getiremeyen çalışanlar için emekli olma ihtimali kalmıyor. Bu çalışanların SGK'ya başvurmaları halinde ödedikleri primlerin tamamı Yaşlılık Toptan Ödemesi adı altında kendilerine iade ediliyor.

        SGK'dan Yaşlılık Toplu Ödemesi alabilmek için çalışanların sigorta başlangıç tarihlerine göre belirlenen emeklilik yaşlarının dolmuş olması gerekiyor. Daha erken yaşlarda SGK'dan toplu ödeme talep edilemiyor.

        SGK Prim İadesi için Sağlanması Gereken Koşulları

        SGK mevzuatında yer alan bilgilere göre toplu para iadesi alacak olan vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

        1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

        2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

            Bu şartlara dair bir örnek vermek gerekirse;

            Emekli olmak için gerekli yaş şartını tamamlamış bir vatandaş prim eksiği yüzünden emekli olamıyorsa toplu para ödemesi alabilir. Örneğin 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600'e çıkarmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK'ya müracaat ederek geri alabiliyor.

            SGK'nın emekli olamayan vatandaşlara toplu prim parası iadesi ile vatandaşların ödemiş oldukları primler boşa gitmemiş oluyor.
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            Haberler SGK Nihayete kavuştu! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Başvuran herkese anında ödemeler hesaplara yatırılacak