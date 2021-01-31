Türkiye'de milyonlarca çalışan bir gün emekli olarak çalışmadan hayatlarının son dönemini geçirmenin hayalini kuruyorlar. Emeklilik şartlarını yerine getirmek için çaba gösteren çalışanlar olduğu kadar yaşı gereği eksik günü veya eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olma şansını kaybeden çalışanlar da bulunuyor. Son gelen açıklamalar ile vatandaşların eğer prim ödeme konusunda geçmişe dönük borçları varsa ödeme yapabilecekler.Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak başvuru yapabilecekler ve Bağkur kapsamında ödeme alan birçok kişiye belirli haklar verilecek. Bu sayede vatandaşlara emekli olmak gibi birçok hak verilecek.
SGK kapsamında geri verilen toplu para ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekir. Prim ödemelerinde eksiklik kalan ve bunları tamamlamak için en ufak şansları yer almayan vatandaşlar eğer şu şartlara uyuyorsa toplu bir şekilde ödemelerini geri alabilecekler.
Aranan şartlar ise;Sigortalı çalışma hayatına devam etmemek
Kendine ait ticari iş yerinin olmaması
Emekli olmak için yıl ve yaş şartlarını yerine getirmesi
9 Eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak çalışan kişilerin takvim.com.tr 3600 prim gün ödeme şartlarını tamamlaması
Belirlenmiş prim ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin bir kısmı ödemeleri geri alabilecekler.