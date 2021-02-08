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    • SGK
    • 08.02.2021 12:46
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    • 08.02.2021 12:46
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    müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…

    Emekli olmak için sanki gün sayan vatandaşlar için müjdeli haberler sürat kesmeden tarafından gelmeye devam ediyor. Emeklilik süreci aktüellenmiş olan yaş koşulları ile birlikte vatandaşların emekli olma yaşları kesintisiz ileri itiliyor. SGK tarafından gelen haber ile artık tam 8 yıl erken emekli olma fırsatları geliyor. 4 Ekim 2000 tarihinden daha önce Bağkur tecili yaptırmış olan esnaf vatandaşlar için gelen bu müjdeli haberin şartları da belli oldu. Bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır

    takvim.com.tr
    SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

    İnsanların çalışma yaşamına başlamalarının ardından en merak edilen mevzulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım suali her ülkede ön planda yer alıyor. Emekli olmak için ülkemizde prim ödemesi, sigortalı çalışma ve yaş koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bazı gidişatların yapılması ile birlikte erken emekli olma fırsatları gelebilecek. Peki, 8 sene daha erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.

    SGK'dan erken emekli olma müjdesi…

    SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor.

    8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?

    Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.

        Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.

        4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında Bağ-Kur tescili olanlar ise Bağ-Kur kayıtları silinse dahi tescil süresini geriye götürme hakkına sahip.

        Hizmetler Birleştirilebilir

        Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir. Kurumlar arasındaki çalışmalar belli yöntemler ışığında birleştirilmekte, emekli olunacak olan kurum buna karar vermektedir. Bir birey çalışma hayatı içinde Emekli Sandığı'na, Bağ-Kur ve SSK'ya tabi olarak çalışabilmektedir.

        Bireyin tüm kurumlarda sigortalı olarak geçirmiş olduğu günler prim gününü oluşturmakta ve prim gününün artmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu birleştirmeye erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar içinse doğum borçlanması eklenebilmekte ve gün sayısı artırılabilmektedir, geçmiş dönemlerde 16 ay veya 12 ay askerlik yapan bireyler için askerlik borçlanması prim gününün daha erken doldurulmasına katkı sağlamaktadır, yine kadınlar içinde doğum borçlanmaları daha erken emekliliğin önünü açmaktadır.

        Çalışılan günlerin tamamının birleştirilmesi ile çalışan kişinin sigortalılık süresi ve prim günü ortaya çıkarılmakta, emeklilik için kalan prim günü ve sigortalılık süresi tespit edilebilmektedir.


            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

            * 4A eski adı ile SSK'lı ne zaman emekli olur?

            https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine adres çubuğunuza kopyaladıktan sonra sorgulama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinizde hizmete başlama tarihiniz, askerlik gün sayınız gibi sigortalılık bilgilerinizi de doldurmalısınız. Boşlukları doldurduktan sonra "gönder" butonuna tıklayın. Açılan sayfada emekliliğiniz hangi yılda gerçekleşeceğini görebilirsiniz. Unutmayın bu tip online ortamda yapılan sorgulamalar sadece fikir vermek içindir. Emeklilik hesaplamanızı kesin olarak görmek için SGK'nın bağlı olduğunuz şubesine başvurmalısınız.

            Bağkurlu ne zaman emekli olur?

            https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkini adres çubuğunuza yerleştirin ve 'enter'a basın. Açılan sayfada emeklilik türü, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, varsa maluliyetinizi, maluliyet derecesiniz ve yine varsa yurt dışı borçlanma durumunuzu belirtmelisiniz. Tüm boşlukları doldurduktan sonra "tamam" butonuna basarak 4B'den ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
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            Haberler SGK SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…