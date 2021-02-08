İnsanların çalışma yaşamına başlamalarının ardından en merak edilen mevzulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım suali her ülkede ön planda yer alıyor. Emekli olmak için ülkemizde prim ödemesi, sigortalı çalışma ve yaş koşullarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat bazı gidişatların yapılması ile birlikte erken emekli olma fırsatları gelebilecek. Peki, 8 sene daha erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir.
SGK'dan erken emekli olma müjdesi…
SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor.
8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?
Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.