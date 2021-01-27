Ve netleşti! Flaş gelişme: Aylardır bekleniyordu, vergisiz emeklilik şartları belli oldu! 2021 yılında... Uzun çalışma sürelerinin sonuna gelmek üzere çok sayıda kişi emekli olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bazı yıllar emeklilik konusunda bazı değişikliklerde yapılıyor. Ayrıca her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. İşte vergisiz emeklilikte son dakika haberinin detayları... Faruk Erdem'in 'engelliye vergisiz emeklilik' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor.
Faruk Erdem'in 'engelliye vergisiz emeklilik' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor.
Türkiye'de milyonlarca engelli kardeşimiz bulunuyor ve bunların büyük kısmı da çeşitli işyerlerinde çalışıyor. Kimisi kamuda kimisi de özel sektörde görev yapıyor.
Yasalarımız zaten işverenlere belli sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu da getiriyor. Vergi yasalarımıza baktığımızda engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler görüyoruz. Özellikle KDV ve ÖTV indirimiyle birlikte emlak vergisi gibi durumlarda belli şartlarda tamamen muaf da oluyorlar.
Çalışanlar açısından baktığımızda ise gelir vergisi indirimleri yasalarımızda bulunuyor. Çalışanlara yapılan gelir vergisi indirimleri onlara hem maaş artışı sağlıyor hem de erken emekli olmalarının yolunu açıyor. Her yıl asgari ücret ile birlikte engellilerin vergi indirim miktarları da yeniden hesaplanarak açıklanıyor. Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor.
Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor.