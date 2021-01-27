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    • SGK
    • 27.01.2021 10:16
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    • 27.01.2021 10:16
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    uzmanından 2021 yılı ve 47, 48 yaşında açıklaması! İşe başlama, prim ve gün şartı

    te Yaşa Takılanlar 2021 senesi detayları ve haberlerini yakından takip ediyorlar. 2021 senesinde hükümetin ve muhalefet partilerinin mevzusunda nasıl bir adım atacağını inceleyen EYT'liler emeklilik hakkı elde edip edemeyeceklerini bilmek istiyorlar. Bu kapsamda başta derneği başta olmak üzere, EYT'lilerin çalışmaları devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü.

    SGK uzmanından 2021 yılı EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması

    SGK uzmanından 2021 yılı EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların durumları ve 2021 yılı EYT gelişmelerine dair ilk açıklama geldi. SGK Uzmanı emekli olmak isteyen bir çalışanın sorularına yanıt verdi. 47 ve 48 yaşında emeklilik konusuna dair bilgi veren SGK Uzmanı hem beklentilere dair hem emeklilik yaşının nasıl hesaplandığına ilişkin bilgi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

    EYT'LİLER İÇİN 2021'DE EMEKLİLİK VAR MI? 47, 48 YAŞINDA EMEKLİLİK HAKKI İÇİN İŞE BAŞLAMA, SGK PRİM VE GÜN ŞARTI

    SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendisine ait köşesinde emeklilik ile ilgili soruları olan vatandaşların sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son paylaşımlarında EYT ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanların 2021 yılı beklentilerine ilişkin bazı ipuçları verdi.

    İşte O Soru

    Çalışma hayatında yer alan bir kadın çalışan SGK işe başlama, doğum tarihi bilgileri ile SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'ya kaç yaşında emekli olabileceğini sordu. Kadın çalışan sorusunda, "1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?" bilgilerini verdi.

        SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'nun Yanıtı

        48 Yaşında Emeklilik: Soruyu iki aşamalı yanıtlayan Ekrem Sarısu çalışanın 47 ve 48 yaşında emeklilik hakkı olduğunu ifade ederek, "Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak belirtmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse; 296 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla 47, sonraysa 371 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz." yanıtını verdi.

        EYT 2021: Ekrem Sarısu yanıtının devamında EYT konusuna ilişkin beklentilerini açıkladı. SGK Uzmanı 2021 EYT ile ilgili olarak ise "Priminizi tamamladıktan sonra sizin gibi süre ve prim şartını sağlayıp emekli olmak için aranan yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir yasa çıkarsa, siz de yararlanırsınız. Ancak EYT yasasının çıkmayacağı bizzat Cumhurbaşkanınca açıklanmış olduğundan EYT beklememek lazım." ifadelerini kullandı.


        EYT NEDİR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

            SORULARLA EYT

            – 1 Ocak 1976 doğumluyum. SSK girişim 12 Temmuz 1999'dur. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? İ.T.

            25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 12 Temmuz 2024'ten önce çıkacak bir EYT yasasından yararlanamazsınız. Ancak bu tarihten sonra yaş aranmadan kişileri emekli edecek bir yasa çıkması halinde, 5975 gün priminiz varsa siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

            – 5 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Temmuz 1998 tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak (memur) iş başlangıcım var. Aralıksız olarak (sadece askerlikte 1 aylık sınıf okulunda kesinti var) 2017 Nisan ayına kadar çalışmışlığım var (yaklaşık 6700 gün). Acaba EYT kapsamında mıyım? Bu hali ile ne zaman emekli olabilirim? Daha çalışmam lazım mı? Turan Karaca

            Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT'lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.

            EYT'li olmakla birlikte hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, 25 tam yıl hizmet süresini tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilecek. Ancak EYT konusunda fazla umutlu olmamanızı önerim. Zira Cumhurbaşkanının son açıklamaları, yakın gelecekte EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını gösteriyor.

            Mevcut durumda ise hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan 61 yaşınız dolduğunda ya da 25 tam yıl (9000 gün) hizmet süresini tamamlayıp, 57 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.
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            Haberler SGK SGK uzmanından 2021 yılı EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! İşe başlama, SSK prim ve gün şartı