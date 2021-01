Flaş gelişme sonunda netleşti! Aylardır bekleniyordu, vergisiz emeklilik şartları belli oldu! 2021 yılında...

Ve netleşti! Flaş gelişme: Aylardır bekleniyordu, vergisiz emeklilik şartları açıklandı. Çalışma yaşamına devam eden insanın en büyük hayali emekli olmaktan geçiyor. Engelli vatandaşlar her yıl tanımlanmış ölçülerde aidat indirimleri alacak ve kazançlarının yükseltilmesi ile birlikte emeklilik talihi elde edecekler. Gelen bilgilere göre maniliye ödentisiz emeklilik için her sene tanımlanmış olan ölçülerde aidat indirimleri verilecek. Bir yandan da erken emekli olma fırsatları verilecek. Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...