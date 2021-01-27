Flaş gelişme sonunda netleşti! Aylardır bekleniyordu, vergisiz emeklilik şartları belli oldu! 2021 yılında...

Faruk Erdem'in 'engelliye vergisiz emeklilik' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: Engelliler her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırırken bir yandan da erken emeklilik fırsatı yakalıyor.



Türkiye'de milyonlarca engelli kardeşimiz bulunuyor ve bunların büyük kısmı da çeşitli işyerlerinde çalışıyor. Kimisi kamuda kimisi de özel sektörde görev yapıyor.

Yasalarımız zaten işverenlere belli sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu da getiriyor. Vergi yasalarımıza baktığımızda engelliler için çok önemli indirimler ve muafiyetler görüyoruz. Özellikle KDV ve ÖTV indirimiyle birlikte emlak vergisi gibi durumlarda belli şartlarda tamamen muaf da oluyorlar.