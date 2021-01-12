EMEKLİLİK GÜNÜ HESAPLAMA

Emekli olmak için kaç gün gerekli? Çalışmaya hayatına veda etmeye hazırlanan emekli adayları emeklilik olma günlerini merak ediyorlar. Artık bir tık ile emeklilik gününü hesaplamanız mümkündür.

Bunun için yapmanız gereken tek şey en yakın PTT şubelerinden 2TL karşılığı e-devlet şifresi edinmektir. Daha sonra e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için ilk olarak, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.