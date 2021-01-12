Aktif çalışma hayatında olan vatandaşlar emeklilik durumlarına alışmaları bir hayli zor olacak. Emekli olmak için gerekli olan bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken şartlardan biri ve en önemlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Diğer bir emekli olma şartı ise prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI
Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.