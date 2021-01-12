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    • 25.03.2021 11:38
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    , , Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor! 48 yaşında emeklilik...

    Hemen bunu yapın! 48 yaşında emeklilik fırsatı kaçmaz! ile alakalı araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' suali geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sualler soruyorlar.

    takvim.com.tr
    Hemen bunu yapın! 48 yaşında emeklilik fırsatı kaçmaz!

    Aktif çalışma hayatında olan vatandaşlar emeklilik durumlarına alışmaları bir hayli zor olacak. Emekli olmak için gerekli olan bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken şartlardan biri ve en önemlisi emeklilik yaşının doldurulması gerekiyor. Diğer bir emekli olma şartı ise prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.

    48 YAŞINDA EMEKLİLİK

    1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

    Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

    EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI

    Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.

        EMEKLİLİK GÜNÜ HESAPLAMA

        Emekli olmak için kaç gün gerekli? Çalışmaya hayatına veda etmeye hazırlanan emekli adayları emeklilik olma günlerini merak ediyorlar. Artık bir tık ile emeklilik gününü hesaplamanız mümkündür.

        Bunun için yapmanız gereken tek şey en yakın PTT şubelerinden 2TL karşılığı e-devlet şifresi edinmektir. Daha sonra e-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için ilk olarak, sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

        Bu linke tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun sitesinden bu linke https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ tıklayarak açılan sayda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zamanda istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

        EMEKLİLİK TABLOSU

        04.1981'den önce ilk işe giriş ve 5000 gün prim ödeyenler yaşa bakılmaksızın SGK emekli tablosu şu şekildedir:

        4/A (SSK) Kadınların Emeklilik Tablosu

        09.1981 ile 23.05.1984 arası işe başlama, 5000 gün prim ve 40 yaş,

        05.1984 ile 23.05.1985 arası işe başlama, 5000 gün prim ve 41 yaş,

        05.1985 ile 23.05.1986 arası işe başlama, 5075 gün prim ve 42 yaş,

        05.1986 ile 23.05.1987 arası işe başlama 5150 gün prim ve 43 yaş

        05.1987 ile 23.05.1988 arası işe başlama 5225 gün prim ve 44 yaş

        05.1988 ile 23.05.1989 arası işe başlama 5300 gün prim ve 45 yaş,

        05.1989 ile 23.05.1990 arası işe başlama 5375 gün prim ve 46 yaş,

        05.1990 ile 23.05.1991 arası işe başlama 5450 gün prim ve 47 yaş,

        05.1991 ile 23.05.1992 arası işe başlama 5525 gün prim ve 48 yaş,
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