2021 yılı EYT yasası çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak?

EYT'lilere hiç bir olanak yok mu sigortalı çalıştıkça biz hep zarardayız bize bu yasa çıkmayacak sanırım sigorta başlangıcım 1993 ve emeklilik 50 yaşında görünüyor. Sabile Garip

Geçen sene Cumhurbaşkanımızın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son "araştırma" talimatından sonra ne yazık ki bütçeye yükü sebep gösterilerek bu konu bir kez daha rafa kaldırıldı. Yıllardır yazdım çizdim farklı mecralarda anlatmaya gayret ettim; mevcut hükümet değil kim gelirse gelsin bu kanunu çıkaracak gücü olmayacaktır. Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz.