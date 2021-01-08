2021 yılı EYT yasası çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak?

Bilindiği gibi EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Henüz EYT'de son durum ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi için sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EYT'liyim 1991 SSK başlangıcı şuan 7500 günüm var çalışıyorum tip2 şeker hastalığı var. Ayrıca astım hastasıyım nasıl emekli olabilirim. Yaş 46 ve 52 yaşı beklemek zorunda kaldım. Abdurrahman Ulutürk
Hiçbir çalışma yapılmaz ise gün geçtikçe EYT'lilerin sayıları daha da artacaktır. Sigortalılık başlangıcınız 23 Mayıs 1991'den önce ise 52 yaş 5525 prim günü, sonra ise 53 yaş 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamış belirtmiş olduğunuz gibi yaş şartınızı bekliyorsunuz. Genel olarak Tip1 diyabet hastalarına %30- %40 arası rapor verilmektedir. Tip2 diyabet hastalarına ise %20 oranında rapor çıkarılmaktadır. Erken emeklilik için en az %40 raporunuzun olması gerekmektedir. Tabi astım hastalığınızın ilerleme seviyelerine göre raporunuzda artış olabilir. Heyet hastanesine müracaat etmeniz faydanıza olacaktır. %40 oranında bir rapor almanız size emeklilik kapısını açabilir.
EYT'lilere hiç bir olanak yok mu sigortalı çalıştıkça biz hep zarardayız bize bu yasa çıkmayacak sanırım sigorta başlangıcım 1993 ve emeklilik 50 yaşında görünüyor. Sabile Garip
Geçen sene Cumhurbaşkanımızın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son "araştırma" talimatından sonra ne yazık ki bütçeye yükü sebep gösterilerek bu konu bir kez daha rafa kaldırıldı. Yıllardır yazdım çizdim farklı mecralarda anlatmaya gayret ettim; mevcut hükümet değil kim gelirse gelsin bu kanunu çıkaracak gücü olmayacaktır. Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz.