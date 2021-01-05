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    • 17.03.2021 11:45
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    6 Ocak 2021 bugün yasası çıksa kimler emekli olacak?

    te yaşa takılanlar(), yaş şartına bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Henüz EYT'de son durum ile ilgili bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi için sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor.

    takvim.com.tr
    5 Ocak bugün EYT yasası çıksa kimler emekli olacak? Formül belli mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hem siyasilerin hemde EYT'li vatandaşların çalışmaları devam ediyor. Yüz binlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumunun ne olacağını merak ediyor. Kurdukları dernekler ile sesini duyurmaya çalışan EYT'liler emekli maaşı alamadıkları için bir yandan da çalışmaya devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    EYT SON DURUM

    Yüz binlerce kişi EYT'de son durumun ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan corona virüs nedeniyle maalesef ki Meclis'in gündemindeki öncelik konular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor.

    BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

    Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

    SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar

        EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

        8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti.

        Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır.

        Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Bakan Selçuk ise EYT açılımı olarak emeklilikte yaşı bekleyenler ifadesini kullanmıştır.

        EYT KİMLERİ ETKİLEDİ, KİME VURUYOR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak.

        Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.

        EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

        8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır

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