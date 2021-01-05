Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hem siyasilerin hemde EYT'li vatandaşların çalışmaları devam ediyor. Yüz binlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumunun ne olacağını merak ediyor. Kurdukları dernekler ile sesini duyurmaya çalışan EYT'liler emekli maaşı alamadıkları için bir yandan da çalışmaya devam ediyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EYT SON DURUM
Yüz binlerce kişi EYT'de son durumun ne olduğunu merak ediyor. Mart ayından beri ülkeyi bu kadar etkisi altına alan corona virüs nedeniyle maalesef ki Meclis'in gündemindeki öncelik konular da değişti. Şu an tüm EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar