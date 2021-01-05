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    • 16.03.2021 14:59
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    ! müjdesi! resmen duyurdu!

    Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek 'lulara kredi imkanı sağlandı. ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. , ve , emekliliğe hak kazanan 'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.

    takvim.com.tr
    Kolay emeklilik müjdesi! SGK resmen duyurdu

    Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur'lulara bir müjdeli haber daha geldi. Vatandaşlardan, prim borcu bulunduğu için emeklilik hayatına giremeyenler, çıkarılan birtakım haklarla bu muradlarına erebilecekler. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

        36 AY VADE İMKANI


        Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

        Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.

        Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.


            İHYA SİSTEMİ NEDİR?

            Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.

            Terimlerin Açıklamaları

            Yapılandırma

            Bağkurlular prim borçları için 2020'nin son günü 31 aralığa kadar başvuru yapabilecekler. Isteyen peşin ödeyip indirimden yararlanırken, isteyende ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitli borcunu bitirebilecek.

            Bağ-kur ihya ne demek?

            Borçlarda oluşan Ceza ve Faizler silinerek yerine ise üzerinden hesaplama yapılarak konumda 1 Mart'a kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ ÜFE tutarının yüzde doksanı silinecek.
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            Haberler SGK Çalışanlara ve emeklilere ihya dönemi! Kolay emeklilik müjdesi! SGK resmen duyurdu!