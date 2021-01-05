Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur'lulara bir müjdeli haber daha geldi. Vatandaşlardan, prim borcu bulunduğu için emeklilik hayatına giremeyenler, çıkarılan birtakım haklarla bu muradlarına erebilecekler. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...