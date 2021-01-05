Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur'lulara bir müjdeli haber daha geldi. Vatandaşlardan, prim borcu bulunduğu için emeklilik hayatına giremeyenler, çıkarılan birtakım haklarla bu muradlarına erebilecekler. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank, emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.