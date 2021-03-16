SGK ile 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emeklilik kredisi için protokol imza atılmıştı. Yapılan düzenleme kapsamında emekli olabilecek olan vatandaşlara 3 kamu bankası özel faiz oranlarıyla kredi sağlamaya devam ediyor. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emeklilik hakkı için prim eksiği olanlara özel bir yapılandırma avantajı sağlandı. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek.