SGK ile 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emeklilik kredisi için protokol imza atılmıştı. Yapılan düzenleme kapsamında emekli olabilecek olan vatandaşlara 3 kamu bankası özel faiz oranlarıyla kredi sağlamaya devam ediyor. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emeklilik hakkı için prim eksiği olanlara özel bir yapılandırma avantajı sağlandı. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek.
PRİM YAPILANDIRMASINA 3 KAMU BANKASINDAN KREDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında imzalanan kredi işbirliği protokolü kapsamında emekli olabilecek sigortalılara özel olanaklarla kredi sağlanacak.
Söz konusu kredi ve yapılandırma ilişkin açıklama ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'dan geldi. Tören kapsamında yapmış olduğu konuşmasında kredi hakkında bilgi veren SGK Başkanı Yılmaz yapılandırma adına sürecin devam ettiğini söyledi. Başvuruların 1 Şubat tarihine kadar, ödemelerin ise 31 Mart tarihine kadar süreceğini ifade eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı.
36 AY VADE İMKANI
Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.