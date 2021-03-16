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    • SGK
    • 17.03.2021 09:37
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    • 17.03.2021 09:42
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    , ve arasında emeklilik kredisi... Çalışanlara ve emeklilere İHYA dönemi! resmen duyurdu!

    Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek 'lulara kredi imkanı sağlandı. ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. Bankası, ve , emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak.

    takvim.com.tr
    Çalışanlara ve emeklilere İHYA dönemi! SGK resmen duyurdu!

    SGK ile 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emeklilik kredisi için protokol imza atılmıştı. Yapılan düzenleme kapsamında emekli olabilecek olan vatandaşlara 3 kamu bankası özel faiz oranlarıyla kredi sağlamaya devam ediyor. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında emeklilik hakkı için prim eksiği olanlara özel bir yapılandırma avantajı sağlandı. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek.

    PRİM YAPILANDIRMASINA 3 KAMU BANKASINDAN KREDİ

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında imzalanan kredi işbirliği protokolü kapsamında emekli olabilecek sigortalılara özel olanaklarla kredi sağlanacak.

    Söz konusu kredi ve yapılandırma ilişkin açıklama ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'dan geldi. Tören kapsamında yapmış olduğu konuşmasında kredi hakkında bilgi veren SGK Başkanı Yılmaz yapılandırma adına sürecin devam ettiğini söyledi. Başvuruların 1 Şubat tarihine kadar, ödemelerin ise 31 Mart tarihine kadar süreceğini ifade eden Yılmaz şu ifadeleri kullandı.

    36 AY VADE İMKANI

    Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.

        İHYA SİSTEMİ NEDİR?

        Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.

        Terimlerin Açıklamaları

        Yapılandırma

        Bağkurlular prim borçları için 2020'nin son günü 31 aralığa kadar başvuru yapabilecekler. Isteyen peşin ödeyip indirimden yararlanırken, isteyende ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitli borcunu bitirebilecek.

        Bağ-kur ihya ne demek?

        Borçlarda oluşan Ceza ve Faizler silinerek yerine ise üzerinden hesaplama yapılarak konumda 1 Mart'a kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ ÜFE tutarının yüzde doksanı silinecek.

        Bağ-kur İHYA ne demek?

        Dondurma

        Bağkur sahiplerinin Ekim 31 tarihine kadar borçlarına ilişkin pirimlerini ödemeyenlerin yada yapılandırmayanların borçları silinecek ve hizmet süreleri dondurulacak. Emeklilik şartları değişti.

        İHYA

        Sigortalılık süreleri pirim borçları yüzünden durdurulan vatandaşlar 2 ay içinde İHYA başvurusu yapabilecek ve borçlu olunan tarihlere güncelleme yapılacak.

        Kolay Emeklilik

        1) Pirim borç sorunu olanlar borçları yapılandırarak emekli olabilecek.

        2) Hem pirimi olup hemde borcu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar süreyi dondurup emekli olabilecek.

        3) Süreye ihtiyacı olanlar ise, daha az ödemeyle emekli olabilecek.

        5 Puanlık Avantaj

        Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ekstra olarak 5 puanlık indirim hakkına sahip olabilecekler.
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        Haberler SGK Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank arasında emeklilik kredisi... Çalışanlara ve emeklilere İHYA dönemi! SGK resmen duyurdu!