EYT 12 Aralık son dakika bugün: EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT yasasında...
BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.