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    • 19.02.2021 12:27
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    12 Aralık son dakika bugün: EYT 2021'de çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine...

    12 Aralık son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı?

    EYT 12 Aralık son dakika bugün: EYT 2021'de çıkacak mı?

    EYT 12 Aralık son dakika bugün: EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT yasasında...

    BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?

    Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.

        EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?

        EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

        EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.

        Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.

        Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi

        EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu

        EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu

        EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

        EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

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