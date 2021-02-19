Emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.

1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur?

Soru: 1997 SSK girişi ve 4550 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?

27/12/1975 doğumluyum.1/9/1997 SSK girişim var 4550 günüm var ne zaman emekli olabilirim? (Murat Dönmez)

Cevap: 25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim eksik, yıl dolmamış, yaş da tamamlanmamış. Üçü de dolunca emekli olursunuz.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ