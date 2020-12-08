EYT'li emeklilik için son dakika çalışması var mı? Suali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Bu konuda geçen ay AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları EYT'lileri heyecanlandırmıştı. Yeni yıla az bir zaman kala gündemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri de yer alıyor.
HÜKÜMETTEN EYT AÇIKLAMASI VAR MI?
Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN SON DURUM NE?
Siyasi gündemin geçtiğimiz yıllarda en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin bazı modeller gündeme gelmişti. Özellikle 2018 yılı ve 2019 yılında sıklıkla konuşulan bu modellerin başında Finlandiya modeli geldi.Finlandiya modelinde prim ve gün şartını sağlamış olan vatandaşların yaş şartını sağlamamaları durumunda da emeklilik hakkı tanınıyor. Bu kapsamda her eksik yıl için maaşlarda kesinti yapılırken Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için bu modelin kullanabileceği konuşulmuştu. Bir dönem üzerinde durulan daha sonra unutulan bu konuya ilişkin basında yeni haberler çıkmaya başladı. Ancak hükümet kanadından resmi açıklama gelmedi.