EYT erken emeklilik prim gün rakamı ve yaşı kaç. Bir işyerinde senelerce çalışanlar ya da emekliliği yaklaşanlar SGK'nın emeklilik denetleme uygulaması üzerinden ne zaman emekli olacağını bilmekte. Emeklilik yaşı ve prim gün rakamı hesaplama nasıl yapılır? EYT, emeklilikte yaşa takılanlar demektir. Emeklilik yaşını yükselten 4447 rakamlı yasa ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bu kanuna kadar, bayanlarda 20 erkeklerde ise 25 sene sigortalı çalışmış olma koşulu ile 5000 prim günü koşulu vardı. 8 Eylül'den sonra ise emekli olabilmek için yaş koşulu getirildi. EYT yeni haber gelişmesi bugün 2020 haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor.
7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar. Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Bu kural sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.